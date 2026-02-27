Ihmiset
”En kommentoi” oli Terrafamen työntekijöiden yleisin kommentti muutosneuvotteluiden aloituspäivänä – Vaikeneminen näkyi tehdasalueellakin
Teollisuusliiton Toni Laihon mukaan Suomessa ei ole poikkeuksellista, että yritysten henkilöstö ei kommentoi muutosneuvotteluja alkuvaiheessa. Laihon mukaan työntekijöillä on oikeuksia kommentoida muutosneuvottelutilanteita.
Terrafame aloitti perjantaina massiiviset muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa. Palkkalistoilla on tällä hetkellä 887 ihmistä ja vähennystarve on 120 henkilövuotta.
Terrafamesta muutosneuvotteluja on toistaiseksi kommentoinut ainoastaan yrityksen toimitusjohtaja Antti Koulumies. Henki