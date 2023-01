Energiansäästötalkoiden tulos Kainuussa yllättää upeasti: sähköstä paremmat lukemat koko Suomeen verrattuna – "Oikeita asioita tehty"

Kajave Oy:n verkostoasiantuntija Juuso Karjalaisen mukaan nähtävillä on selvä sähkönsäästämisen trendi. Kotitalouksilla on ollut tuloksessa ratkaiseva rooli.

Kajaanilainen Jussi Tampio kertoo Kaukaveden ovella, että heillä ei rivitalon sähkösaunaa lämmitetä.

– Hyvin vähäisessä käytössä se on, aina täynnä tavaraa, hän naurahtaa.

– Koska sähkön hinta oli korkeampi, ei saunassa tullut käytyä. Ja toisekseen, me käymme Kaukavedellä joka viikko monta kertaa, joten täälläpä sitä on tullut saunottua. Ongelma on sillä korjaantunut.

Jussi Tampio kertoo, että sähköä heidän taloudessaan on säästetty ajoittamalla tiskikoneen ja pyykinpesukoneen käyttö myöhäisempään ilta-aikaan sekä sammuttamalla huoneiston valoja.

Kajaanilainen Jussi Tampio sanoo, että heillä sähköä on säästetty käynnistämällä kodinkoneet iltaisin. Kuva: Tuomas Juntunen

Kiinteähintainen sähkösopimus muuttui vastikään pörssisähköön, mutta tarkempaa kirjaa ei sähkönkulutuksesta ole pidetty. Sähkönhinnan tai -kulutuksen seuraaminen kännykkäsovelluksilla on harkinnassa.

– Sähkösopimus jäi uusimatta, joten siirtymä pörssisähköön ei siten ollut tarkoituksellista. Sitä varmaan jatkossa tutkimme enemmän. Mitään merkittävää nousua ei meidän hinnoissamme ole ollut.

Säästeliäs Kainuu selätti koko Suomen

Onko Kainuussa oikeasti onnistuttu säästämään alkeishiukkasten vuorovaikutuksessa syntyvää sähköenergiaa?

– Kyllä vain Kainuussa on onnistuttu säästämään sähköä, ja vielä mielestäni reilusti Suomen keskiarvoa enemmän, iloitsee Kajave Oy:n verkostoasiantuntija Juuso Karjalainen .

Hän kertoo, että syyskuusta joulukuun 2022 loppuun Kainuussa kulutettiin 15 prosenttia vähemmän sähköä suhteessa vuoteen 2021, kun luvut on lämpötilakorjattu. Koko Suomessa vastaava luku on vajaat 10 prosenttia.

Kainuussa sähköä säästyi parhaimmillaan vuoden 2022 joulukuussa jopa 16 prosenttia.

– Hienoahan tämä on. Kun säästöä vertaa koko Suomen kuvaan, on Kainuun luku heittämällä suurempi. Kyllä me olemme tehneet selvästi oikeita asioita.

Lämmöntalteenottoa voisi tehostaa

Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön päällikkö Aleksi Nyström sanoo, että Kaukaveden kiukaiden lämmitystä on sähkönsäästöä silmällä pitäen lyhennetty muutamilla tunneilla kytkemällä osa kiukaista porrastetusti päälle. Uimahallissa on yhteensä neljä 40 kilowatin kiuasta, ja ne ovat lämpimänä 12 tuntia. Kotikiukaissa teho on noin 6 kilowattia.

Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön päällikkö Aleksi Nyströmin mukaan Kaukaveden poistoilman lämmöntalteenottoa voisi vielä parantaa. Kuva: Tuomas Juntunen

Kiukaidenkäytön muutos ei valtavassa kiinteistössä ole kuitenkaan kokonaiskulutukseen paljoa vaikuttanut. Sähkönkulutuksen kannalta merkittävin tekijä isossa rakennuksessa on ilmanvaihto.

– Kosteiden tilojen ilmanvaihtoa ei pysty merkittävästi heikentämään.

Kaukaveden uimavedet lämpiävät kaukolämmöllä. Kuva: Tuomas Juntunen

Tulevaisuuden kehityskohde on Kaukaveden ilmanvaihdon lämmöntalteenoton entistä parempi hyödyntäminen. Laitteet ovat jo nyt modernit, mutta kosteasta ilmasta olisi vielä mahdollista ottaa enemmän lämpöä talteen.

– Se vaatisi investointeja.

Yksi kehitysidea olisi myös aurinkopaneelien asennus. Kaukavesi ja sen uimavedet lämpiävät kaukolämmöllä.

"Kulutuksen väheneminen painottuu yksityisiin sähkönkäyttäjiin, eli asuntojen ja asuinkiinteistöjen sähkönkulutukseen."

"Pidän 15 prosentin säästöä suurena lukuna"

Keskimäärin vuosikokonaiskulutus jakautuu Kainuussa yksityisiin sähkönkäyttäjiin, joilla kulutus on noin 45 prosentin verran, teollisuuteen, joka käyttää sähköstä 25 prosenttia. Muut eli palvelut, kunnat ja yhteiskunnan infrastruktuuri kuluttaa 30 prosenttia.

– On ihan selvästi nähtävillä, että kulutuksen väheneminen painottuu yksityisiin sähkönkäyttäjiin, eli asuntojen ja asuinkiinteistöjen sähkönkulutukseen, Karjalainen sanoo.

– Muiden sähkönkäyttäjien kulutus on pysynyt samanlaisena, kun niitä vertaa edellisvuoteen. Kyllä nimenomaan yksityisillä sähkönkäyttäjillä ja asumiseen kuluvassa energiassa on suurin muutos tapahtunut.

Lämpötilakorjatut Kajave Oy:n asiakkaiden sähkönkulutukset vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi myös lämpötilakorjaamaton joulunajan sähkönkulutus. Grafiikka: Teemu Ohtonen

Luvut ovat Kajave Oy:n alustavia arvioita sähkön kokonaiskulutuksesta Kainuussa.

– Jos koneiden on käytävä teollisuudessa, oli kesä tai talvi, ei säästömahdollisuuksia ole niin paljon, ellei käyntiä ajoiteta eri ajalle. Asuntojen lämmityksissä on enemmän mahdollisuuksia saada muutosta aikaan omilla valinnoilla.

"Kulutuksen väheneminen selvästi pomppaa silmiin syyskuun 2022 kohdalla."

Karjalainen sanoo tarkastelevansa tuloksia ja tulevaa kehitystä suurella mielenkiinnolla. Hän pohtii, onko trendi väliaikainen, vai saavatkohan yksityiset jatkossakin vähennettyä kulutusta.

– Ihan selvästi näkee, että säästökampanjoinnilla on ollut vaikutusta, kun kulutuksen väheneminen selvästi pomppaa silmiin syyskuun 2022 kohdalla. Näkee, että kun puhalletaan yhteen hiileen, niin oikeasti saadaan aikaan vaikutuksia. Pidän 15 prosentin säästöä suurena lukuna.

Lämpötilakorjattu kulutusluku on vertailukelpoinen

Lämpötilakorjattu tarkoittaa sähkönkulutuslukua, joka on vertailukelpoinen vallinneesta säästä huolimatta, mikä auttaa energiankulutuksen seurannassa. Normitettu kulutusluku on vertailukelpoinen eri kuukausien ja vuosien lämpötilaerot huomioiden.

Lämpötilakorjaamaton sähkönkulutus jouluaatosta tapaninpäivään väheni jopa 29 prosenttia vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Joulunajalta poimittu sähkönkulutus Kainuussa on lämpötilakorjaamaton, joten niitä lukuja on hankalampi verrata keskenään, Juuso Karjalainen huomauttaa. Vuonna 2021 joulunajan sää oli 10 astetta kylmempi.

– Lukuna 29 prosentin muutos on hurja, mutta se selittyy kuitenkin ulkolämpötilalla.

Karjalainen sanoo, että jos on kylmää, niin silloin lämmitetään. Siksi eri vuosien sähkönkulutusluvut eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia, mutta lämpötilakorjatuilla luvuilla vertailu onnistuu ja nähdään säästötoimien vaikutus.

Kunnissa säästötoimet edenneet

Kainuun kuntien entiset, kohtuuhintaisiksi kuvatut ( KS 28.9.) sähkösopimukset ovat voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Hyrynsalmen kunnan tekninen päällikkö Jouni Romppainen kertoo, että energiaa on saatu kuluneena talvena säästettyä onnistuneesti.

– Syksyllä uusimme paljon katuvaloja led-yksiköiksi. Sitä kautta olemme saaneet tehoja alas. Ukkohallan alueella on vielä uusimistarvetta.

Led-valoja voidaan ajastaa sekä niiden valaistustehoa säätää. Romppainen sanoo, että esimerkiksi Nivan lähiliikunta-alueen ja jääkiekkokaukalon valaisinyksiköiden vaihdosta saatiin merkittävät energiansäästöt. 27 valaisinyksikköä vaati kukin ennen 1000 watin tehot, nyt valonheittimet kuluttavat enintään 75–100 wattia per valaisin.

– 20–25 prosenttiin saimme tehot tippumaan, vaikka valaisinten (valaistusvoimakkuuden) luksimäärät nousivat. Pienessäkin kohteessa voi tehoja mennä, hän kuvailee säästöä.

– Oli hyvä hetki uusia Nivan alueen valaistukset. Ensi kesänä alue kehittyy eteenpäin.

Sähkölämmitteisten teollisuuskiinteistöjen lämpötiloja on pudotettu.

– Katuvalot toimivat aika-asetuksilla, tehoja ei ole niistä kuitenkaan vähennetty.

Sotkamossa alue- ja katuvalaistuksien uusiminen on vielä edessä. Sotkamon kunnan tekninen johtaja Harri Helenius sanoo, että led-tekniikalta odotetaan energiansäästöä jopa kymmenien tuhansien eurojen edestä.

– Siltä osin säästötoimet vasta isolta osalta tämän vuoden aikana käynnistyvät. Led-tekniikan ohjattavuuksien kautta saamme merkittäviä säästöjä.

Yhden asteen muutos kiinteistön lämpötilassa vaikuttaa viiden prosentin verran energian kulumiseen.

Noin 2000 katuvalon verkostoa saadaan uusittua kuluvan vuoden aikana.

– Olemme tarkistelleet myös ilmanvaihtojen käyntiaikoja. Ilmanvaihto on merkittävä kuluerä kiinteistön energiankulutuksessa, jopa kolmasosan verran. Joissakin kiinteistöissä on lämpötilojakin katsottu asteen parin verran alaspäin.

Helenius toteaa, että yhden asteen muutos kiinteistön lämpötilassa vaikuttaa viiden prosentin verran energian kulumiseen. Suunnitteilla on myös kasvattaa maalämmön osuutta tulevaisuudessa.

– Kyllä kokonaisuuksissa säästöä voi syntyä viisinumeroisen summan verran, hän arvioi.

– Nyt on tehty se, mitä olemassa olevissa kiinteistöissä pystytään. Parasta aikaa touhuamme eteenpäin led-valaisimia ja maalämpöä.