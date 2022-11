Kajaanissa on ollut mahdollista käydä peruskoulua kaksikielisesti sekä englannin että suomen kielellä syksystä 2021 lähtien. Haku ensi syksynä alkavalle kaksikieliselle ykkösluokalle on joulukuun alussa.

"My name is Nwety", Nwety Membir kertoo padin takaa.

Kun kysyn vieressä istuvan luokkakaverin nimeä, hän vastaa kysymyksellä: "Do you have a daddy bear?" Hetken päästä nallekarhusta udellut Hilla Heikkinen kertoo, että kaikista kouluaineista hän pitää kaikkein eniten…