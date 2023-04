Katso video keskustan vaalivalvojaisista: ennakkoäänien perusteella Tuomas Kettunen on paikassa kiinni

– Kyllä (Tuomas) Kettunen näyttää aika varmalta läpimenijältä, on todella hyvin saanut ennakkoääniä ja se on hyvä, että Kainuusta saadaan suoraan keskustalainen kansanedustaja, kertoo tuoreimmat tuntemukset kajaanilainen eduskuntavaaliehdokas Teuvo Hatva heti ennakkoäänien julkaisemisen jälkeen.

Kettusella oli ennakkoäänien jälkeen hieman yli 4 000 äänen saalis. Keskustan vaalivalvojaisissa Kajaanissa on rauhallinen ja odottava tunnelma. Ennakkoäänien julkistus ei herättänyt suuria tunteita puoleen tai toiseen.

Katso Teuvo Hatvan arvio heti ennakkoäänteen julkistamisen jälkeen:

Hatva kertoo, että keskusta ei voi olla tyytyväinen tämän hetkiseen tulokseen, joka ennakkoäänien perusteella näyttää siltä, että keskustan kannatukselle on tulossa 1,4 prosentin tiputus edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna.

Hatva näkee kuitenkin positiivisena, että keskustan tulos näyttää tällä hetkellä paremmalta kuin mitä viimeisimmät vaaligallupit lupasivat.

Katso Kainuun keskustan piirin puheenjohtajan Sakari Seppäsen tunnelmat keskeltä vaali-iltaa:

Sakari Seppänen on tyytyväinen siihen, että ääntenlaskennan vielä ollessa kesken, Kettusen jo kertynyt äänisaalis puoltaa hänen läpimenoaan.

– Valtakunnan tulos näyttää pudotusta, mutta Kainuun keskustan tavoite on täyttymässä ja siihen hän on tyytyväinen. Tavoitteena oli juuri saada vähintään yksi ehdokas läpi.

Seppäsen mukaan kannatuspudotus on aika iso suhteessa siihen, että keskusta on hänen mukaansa pystynyt viemään läpi niitä asioita, joita puolue on luvannut. Hän harmittelee sitä, että viesti ei ole mennyt kansalle perille.

– Kaksi hallituskautta tietenkin rasittaa kannatusta. Keskustan äänestäjiä on valunut totta kai muille puolueille, ja erityisesti liikkuvat äänestäjät.

Hallituspaikka on Seppäsen mukaan asia, josta kannattaa aina keskustella. Hän muistuttaa kuitenkin, että ensi tiistaina on puoluekokous, jossa tätä asiaa käsitellään.

– Jos kannatus vielä tipahtaa, kyllä pitää olla hyvät ehdot, että hallitukseen kannattaa mennä.

Uutinen päivittyy illan aikana.