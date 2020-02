Ensihoidossa selvittelyssä työyhteisön seksuaalinen häirintä

Työhyvinvointikyselyn perusteella lähes 21,5 prosenttia vastaajista on havainnut seksuaalista häirintää ensihoidon työyhteisössä. Seuraavaksi on tarkoitus selvittää, mistä on oikein kyse.

Kysely ei tarkenna havaitun häirinnän laatua eikä siitä, kuinka monella on omakohtaisia kokemuksia. Kysymykseen omasta kokemuksesta vastasi niin pieni määrä, ettei sitä raportoida.

– Siinä on vastauksia alle kymmenen tai ei yhtään, Päivi Heikkinen kertoo.

Edelliskyselyssä havaintoja oli hieman yli 22,5 prosentilla vastaajista. Sen jälkeen asiaa on käyty läpi ensihoidon asemapaikoilla.

– Sovittiin pelisääntöjä. Heti pitää sanoa, kun tuntuu siltä, että nyt tullaan minun rajan yli. Ja toisen pitää ymmärtää, että nyt on menty liian pitkälle. Meillä on nollatoleranssi.

Työntekijöille on teroitettu myös sitä, että havaittuun häirintään on oikeus puuttua tilanteen ulkopuolisenakin. Esimiehille ilmoittamiseen kannustetaan, mutta Heikkisen mukaan ilmoituksia ei ole tullut.

Seuraavaksi on tarkoitus selvittää sisäisellä kyselyllä, millaista havaittu häirintä on. Kyse voi olla pitkälti tai täysin rankasta huumorista ja läpänheitosta, jonka käytössä unohtuu tilannetaju ja muiden ihmisten huomioiminen.

Ensihoitaja Teemu Turunen epäilee, että suurimmaksi osaksi kyse on juuri siitä, että ihmiset kokevat huumorin eri tavoin.