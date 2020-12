Ensimmäisenä koronarokotteen otti 90-vuotias Margaret Keenan: "Odotan aikaa läheisten kanssa" – Britannia aloitti rokotukset

Britannia on aloittanut koronarokotukset ensimmäisenä länsimaana. Ensimmäisenä rokotteen sai Margaret Keenan , joka täyttää viikon päästä 91 vuotta.

Keenan otti rokotteen lähisairaalassaan Coventryssa Keski-Englannissa varhain tiistaiaamuna puoli seitsemältä paikallista aikaa.

– Tunnen olevani etuoikeutettu, koska olen ensimmäinen ihminen, joka on rokotettu covid-19:ta vastaan. Tämä on paras aikainen syntymäpäivälahja, jota voisin toivoa, Keenan sanoi medialle.

Nyt Pohjois-Irlannista kotoisin oleva Keenan odottaa sitä, että hän pääsee viettämään aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa alkavana vuonna. Suurin osa tästä vuodesta on kulunut yksin.

Rokotteen Keenanille antoi hoitaja May Parsons , joka on työskennellyt Britannian kansallisessa terveyspalvelussa (NHS) 24 vuoden ajan. Parsonsin mukaan viimeiset kuukaudet ovat olleet raskaita kaikille, mutta vihdoin tuntuu siltä, että tunnelin päässä on valoa.

Keenan kannusti kaikkia ottamaan vapaaehtoisen rokotteen.

– Jos voin ottaa sen 90-vuotiaana, sinäkin voit.

Rokote riittää 20 miljoonalle britille

Britannia hyväksyi lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämän koronarokotteen käyttöön viime viikolla, ja aloittaa sen jakelun ensimmäisenä maailmassa.

Noin 67 miljoonan asukkaan Britannia on tilannut 40 miljoonaa annosta koronarokotetta. Tämä riittää 20 miljoonan ihmisen rokottamiseen, koska jokainen tarvitsee kaksi annosta rokotetta kolmen viikon välein. Pfizerin mukaan täysi immuniteetti koronavirusta vastaan syntyy 28 päivää ensimmäisen annoksen ottamisesta.

Suurin osa rokoteannoksista saadaan Britanniaan vasta ensi vuoden puolella. Tällä viikolla pitäisi saapua 800 000 rokoteannosta, joita saavat ensimmäiseksi hoivakotien asukkaat ja hoitajat, yli 80-vuotiaat sekä terveydenhuollon työntekijät.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan joulukuun loppuun mennessä maahan saadaan arviolta neljä miljoonaa rokoteannosta.

Terveysministeri Matt Hancock on kutsunut rokotusten aloitusta V-Dayksi viitaten Normandian maihinnousun kutsumanimeen D-Day. Hän uskoo, että vuodenvaihteeseen mennessä on rokotettu jo miljoonia ihmisiä.

Hancock uskoo, että elämä palaa normaaliksi, kun kaikki riskiryhmäläiset on saatu rokotettua.

– Minulla on suuret toiveet kesälle 2021 ja toivon, että voimme purkaa rajoituksia keväästä lähtien, Hancock kertoi BBC:lle.

Hän kuitenkin muistutti, että rajoituksia on yhä syytä noudattaa.

EU ilmoittaa rokotteen hyväksynnästä joulukuussa

Britannia hyväksyi koronarokotteen käyttöön ensimmäisenä länsimaana. Myös EU:lta odotetaan vastaavaa ilmoitusta vielä joulukuun aikana.

EU:n on määrä ilmoittaa Pfizerin ja Biontechin rokotteen mahdollisesta hyväksynnästä joulukuun 29. päivään mennessä. Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Modernan koronavirusrokotteen mahdollisen käyttöluvan on tarkoitus tulla tammikuun 12. päivään mennessä, kertoo saksalainen Deutsche Welle.

EU on kritisoinut Britannian nopeaa rokotteen hyväksymistä. EU:n mukaan sen oma prosessi on perusteellisempi.

Euroopan komissio on varannut eri rokotevalmistajilta lähes kaksi miljardia rokoteannosta, joista EU:n jäsenvaltiot voivat myydä tai lahjoittaa rokotetta myös muihin maihin. Rokotetta toimitetaan Suomelle ja muille jäsenvaltioille väkilukuun suhteutettu määrä, ja annosten jakaminen jäsenvaltioille aloitetaan samanaikaisesti.

Rokotteen hyväksyminen EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa vaatii Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksynnän. Verkkolehti Politicon mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa rokotteen käyttöön ennen EMA:n virallista hyväksyntää, jos ne antavat sille hätäkäyttöluvan.

Komission rokotestrategian jäsenvaltiot eivät voi tehdä omia rinnakkaissopimuksiaan rokotetoimittajien kanssa, mutta rokotekaupoista voi sopia niiden valmistajien kanssa, joilla ei ole sopimusta komission kanssa.

Esimerkiksi Unkari on aikeissa ostaa venäläistä Sputnik V-rokotetta ohi yhteishankinnan. Maa on ollut kiinnostunut myös Kiinan kehittämistä rokotteista.