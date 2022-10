Ulkomaat

Ensimmäiset venäläiset sotilaat saapuneet Valko-Venäjälle osaksi maiden yhteisiä joukkoja

Julkaistu: 15.10.2022 klo 16:15

Venäjän liikekannallepanon keskeytyminen johtuu todennäköisesti resurssien puutteesta, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.