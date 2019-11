Entinen kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta on kuollut

Entinen kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.) on kuollut keskiviikkona 27. marraskuuta 51-vuotiaana.

Kuolinuutisen vahvisti kihlattu puoliso Vesa Kallionpää Twitterissä.

– Maailma menetti positiivisen ja eloisan ihmisen, jonka epäitsekkyys ja elämänilo hipoi kaikkia rajoja, kirjoittaa Kallionpää.

Feldt-Ranta sairasti parantumatonta mahasyöpää.

Pitkäaikainen kansanedustaja

Feldt-Ranta toimi sdp:n kansanedustajana vuosina 2007–2019 Uudenmaan vaalipiiristä. Hän ei enää asettunut ehdolle viime kevään eduskuntavaaleihin.

Feldt-Ranta tavoitteli sdp:n presidenttiehdokkuutta 2017, mutta jäi puolueen sisäisessä äänestyksessä toiseksi Tuula Haataisen taakse.

Mahasyöpä uusiutui

Feldt-Ranta kertoi tammikuussa 2019 jäävänsä pois eduskuntatyöstä.

Hän sairastui mahasyöpään ensimmäistä kertaa vuonna 2009, noin pari vuotta sen jälkeen, kun hänet valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan.

Hän on kertonut sairastumisestaan julkisuudessa avoimesti. Syöpä on myös kerran aikaisemmin uusiutunut, mutta hän on molemmilla kerroilla toipunut sairaudesta.

– Nämä eivät ole jäähyväiset, vaan viesti siitä, että siirryn nyt uuteen, yksityisempään ja rauhallisempaan elämänvaiheeseen, Feldt-Ranta kirjoitti tuolloin.

Kesällä oli selvää, että syöpä ei ole enää parannettavissa.