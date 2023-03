Entiset nuoret kokoontuvat jälleen Kulmaan

Kolumpia orkesteri, After It ja The Defenders pitävät rytmiä yllä, kun K40 Entisten nuorten bileet pidetään lauantaina 25. maaliskuuta Rock House Kulmassa, Kajaanissa.

Kolumpia orkesteri on Kajaanin konservatoriossa hitaasti kypsynyt kokoonpano, joka soittaa Hassisen Koneen kovimpia…