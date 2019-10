Entisten nuorten bileissä ''vanhat kunnon artistit ja parhaimmat rallit''

Entisten nuorten bileissä Ravintola Kulmassa kuullaan tällä kertaa Tailspinnersiä, The Defendersiä ja After it -orkesteria.

Tailspinners syntyi Nurmikadun treenikämppäkompleksissa vuonna 1995. Kajaanilaisten nuorten miesten musiikkityyliksi valikoitui luontevasti Teksasin suunnalta ammentava rhythm´n blues, jonka ilosanomaa yhtye jakeli aktiivisesti ympäri Pohjois-Suomea aina 2000-luvun alkuun saakka. Kokoonpano on säilynyt samana läpi tuulen, tulvien ja tuiskun, ja K40-bileissä nähdäänkin kolmikko Petri Matero (kitara ja laulu), Terho Savolainen (basso) ja Esa Pellikka (rummut).

"Jos tykkäät vanhoista kunnon artisteista ja bändeistä kuten Stevie Ray Vaughan, ZZ Top tai Fabulous Thunderbirds, tämä keikka on juuri sinua varten", K40-bileiden järjestäjä kannustaa.

The Defenders puolestaan tarjoilee "parhaat vanhat brittipopin rallit ja parit erikoisemmat sattumat" ja After It rokkaa "ganesit, purplet ja muut boogiet".

Entisten nuorten bileet K-40 Ravintola Kulmassa la 12.10 klo 21 alkaen.