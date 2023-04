Erdogan on vahvistanut Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin Turkissa

Asia on julkistettu tämänpäiväisessä Turkin virallisen lehden numerossa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vahvistanut maan parlamentin päätöksen Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista, ja ratifiointi on julkaistu maan virallisessa lehdessä.

Turkin parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden äänin 276–0 myöhään torstai-iltana tuntikausia kestäneen maratonistunnon päätteeksi. STT seurasi äänestystä parlamentin oman televisiokanavan suorasta lähetyksestä. Parlamentin päätökselle tarvittiin vielä Erdoganin vahvistus, joka saatiin huomattavasti odotettua nopeammin.

Unkari toimittanut jo ratifiointiasiakirjansa Washingtoniin

Aiemmin Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinut Unkari toimitti oman ratifiointiasiakirjansa perille Washingtoniin jo perjantaina. Ratifiointiasiakirjat talletetaan Yhdysvaltain ulkoministeriöön Washingtonissa.

Kun Unkarin ja Turkin asiakirjat on talletettu, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kutsuu Suomen liittymään jäseneksi. Seuraavana vuorossa on Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) allekirjoittaman liittymiskirjan tallettaminen ulkoministeriöön Washingtonissa. Tämä on se hetki, jolloin Suomesta tulee Naton jäsen.

Ulkoministeriöstä ei osattu eilen kertoa STT:lle sitä, miten tai kuka asiakirjan toimittaa Yhdysvaltain ulkoministeriöön. Ainakin teoriassa lienee mahdollista, että allekirjoitettu liittymisasiakirja toimitetaan jo etukäteen valmiiksi Yhdysvaltoihin odottamaan h-hetkeä.

Suomen ja Ruotsin odotettiin pitkään liittyvän Natoon yhtä aikaa, minkä vuoksi maiden mahdollisista ratifioinneista toistensa jäsenyyksille ei syntynyt keskustelua. Asia ei tule kuitenkaan eteen myöskään nyt, kun Suomi on liittymässä Natoon ennen Ruotsia. Suomen eduskunnassa hyväksytty hallituksen esitys Nato-jäsenyydestä nimittäin pitää sisällään ajatuksen myös Ruotsin liittymisestä puolustusliittoon.

"Jäsenyys on päivien päässä"

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kommentoi tilannetta tänään tviitissään.

– Jos viimeisetkin palaset saadaan loksahtelemaan kohdalleen, pääsiäistä vietetään Suomessa Naton tuoreena jäsenmaana.

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen tviittasi, että jäsenyys on nyt enää päivien päässä.

Presidentti Sauli Niinistö kiitti jo torstaina Twitterissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistussa lausunnossaan kaikkia 30:tä Naton jäsenmaata siitä, että nämä ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden liittokunnassa. Niinistö julkaisi kiitoksensa pian sen jälkeen, kun Turkin parlamentti oli hyväksynyt Suomen Nato-jäsenyyden.

– Haluan kiittää (Nato-maista) jokaista niiden osoittamasta luottamuksesta ja tuesta. Suomesta tulee vahva ja kyvykäs liittolainen, joka on sitoutunut liittokunnan turvallisuuteen, Niinistö sanoi.

Presidentti ei unohtanut naapurivaltiota, jonka jäsenyyttä Turkki ei ole vielä hyväksynyt.

– Suomi on nyt valmis liittymään Natoon. Odotamme, että saamme Ruotsin rinnallemme jäseneksi niin pian kuin mahdollista, hän jatkoi.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) kiitti maita tuesta niin ikään kolmella kielellä ja muistutti Suomen tuesta Ruotsille.

Stoltenberg odottaa innolla, että Suomen lippu nousee salkoon

Naton pääsihteeri Stoltenberg keskusteli perjantaina Turkin äänestyksen jälkeen presidentti Niinistön kanssa puhelimessa ja onnitteli tätä historiallisesta hetkestä. Asiasta lausunnossaan kertoneen Stoltenbergin mukaan Suomen liittyminen Natoon tekee sekä Suomesta että Natosta vahvemman.

Hän lisäsi Twitterissä odottavansa innolla, että Suomen lippu nostetaan lähipäivinä salkoon Naton päämajalla Brysselissä.

Stoltenberg sanoi myös toivovansa, että pystyy toivottamaan Ruotsin Naton täysjäseneksi mahdollisimman pian.

– Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että Ruotsin ratifiointiprosessin saattaminen päätökseensä on kaikkien etu, hän lisäsi.

