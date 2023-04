Eristäytymisellä oli yllättäviä vaikutuksia immuunipuolustukseen – tässä 10 koronapandemian seurausta, joista osaa voi pitää jopa hyvinä tulevaisuuden kannalta

Koronainfektion vaikutuksista terveyteen, rokotteista ja pandemian yhteiskunnallisista seurauksista on tehty ja tekeillä ennätysmäärä tutkimuksia. Olemme nyt monessa asiassa viisaampia kuin kolme vuotta sitten. Tuloksia on jo saatu suomalaistutkimuksesta, jonka mukaan lasten diabetes lisääntyi pandemia-aikana.

Kolme vuotta sitten maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian kansainväliseksi pandemiaksi. Maailma sulkeutui pitkäksi aikaa. Suomessa alkoivat poikkeusolot, ja ihmiset eristäytyivät koteihinsa.

Maamme alkoi taas avautua syksyllä 2021. Loput rajoitukset päättyivät viime kesänä. Nyt koronasta ei enää paljon puhuta, vaan siitä on tullut tauti muiden joukossa.

Kysyimme Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Mereltä , miten koronavirus on vaikuttanut terveyteemme, tutkimukseen ja yhteiskuntaan. Hänen vastaustensa perusteella seurauksista on koottu kymmenen kohdan lista.

Seppo Meri on tutkinut ihmisen immuunipuolustusta ja autoimmuunitauteja. Hän oli pandemia-aikana usein julkisuudessa keskustelemassa koronataudin etenemisestä ja rajoitustoimista. Kuva: Seppo Meri

1. Puolustuskyvyn paraneminen

Sairastettu koronatauti aktivoi koronan vastaista immuniteettia, mutta se ei suojaa muilta infektioilta kuin hetkellisesti taudin aikana.

Parin vuoden eristyksessä eläminen sai aikaan immuniteettivajetta, jonka seuraukset ovat näkyneet tänä talvena lisääntyneenä alttiutena muille virusinfektioille.

Eristäytymisellä turvattiin terveydenhoidon resursseja, ettei tehohoito ruuhkautunut.

Kolmen sepän patsaallekin oli puettu maskit maaliskuun lopussa 2020, kun maahamme oli julistettu poikkeusolot koronapandemian takia. Lakanan teksti kehottaa pysymään lujana. Kuva: Kimmo Brandt / EPA

2. Puolustuskyvyn lamaantuminen

Vaikeana sairastettu koronavirusinfektio voi lamaannuttaa immuunijärjestelmää. Virusten vastaista puolustusta ylläpitävien solutyyppien toiminta heikkenee ja syntyy tilapäinen immuunivajavuustila.

Koronainfektioon on jälkiseurauksena liittynyt muun muassa veren hyytymisongelmia: laskimo- ja valtimotukosten riski on kasvanut. Tällöin riski saada aivo- tai sydäninfarkti on lisääntynyt.

Myös neurologiset oireet ovat lisääntyneet. Ne ovat osa jälkitauteja, niin sanottua post-covid-syndroomaa, johon liittyy esimerkiksi väsymystä, heikotusta ja sydämentykytystä.

Vakavia tautimuotoja esiintyi selvästi enemmän pandemian alussa, kun uusi virus yllätti "immunologisesti naiivin ympäristön". Suoja oli vajaata, vaikka flunssaa aiheuttavia kausikoronaviruksia oli ollut aiemminkin liikkeellä.

Alttiuteen saada vakava tautimuoto vaikuttavat ainakin ikä, keuhko- ja sydänsairaudet, ylipaino ja eräät geneettiset puutokset. Virusinfektioilta suojaava soluvälitteinen immuunipuolustus alkaa heikentyä 70 ikävuoden jälkeen.

3. Infektioiden lisääntyminen

Tänä talvena on sairastettu enemmän infektioita kuin ennen pandemiaa, mikä johtunee pitkästä eristäytymisestä.

Varsinkin hengitystieinfektioita on ollut tavallista enemmän. Norovirusta ja rs-virusta on myös esiintynyt kohtuullisen paljon.

Pandemian alussa vakavia tautitapauksia oli paljon. Eristäytymisellä turvattiin terveydenhoidon resursseja, ettei tehohoito ruuhkautunut. Kuva: Joel Maisalmi / Lännen Media

4. Autoimmuunitautien aktivoituminen

Voimakkaaseen virusinfektioon voi liittyä olemassa olevan autoimmuunitaudin aktivoituminen. Näitä tauteja ovat esimerkiksi multippeliskleroosi eli MS-tauti, nivelreuma ja kilpirauhassairaudet.

Samat välittäjäaineet, jotka ovat osa viruksen vastaista immuunipuolustusta, voivat aktivoida tulehdusta myös autoimmuunitaudeissa.

Koronaviruksen itsessään ei ole todettu laukaisevan autoimmuunitauteja toisin kuin esimerkiksi mononukleoosia eli pusutautia aiheuttavan Epstein-Barrin viruksen (EBV).

Näiden virusten rakenteet ja tautia aiheuttavat mekanismit ovat erilaiset. EBV on herpes-ryhmän dna-virus, joka voi jäädä elimistöön uinumaan toisin kuin rna-virus korona.

Infektion lisäksi autoimmuunitautien puhkeamiseen vaikuttavat muun muassa geneettiset syyt, ympäristötekijät ja ravinto.

5. Lasten diabeteksen lisääntyminen

Yksi autoimmuunisairauksista on ykköstyypin diabetes.

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan lasten ykköstyypin diabetes lisääntyi noin 16 prosentilla pandemia-aikana. Lisääntyminen johtunee eristäytymisestä eikä koronaviruksesta.

6. Eristäytymisen suojavaikutus

Eristäytymisellä oli kuitenkin merkittäviä positiivisia vaikutuksia pandemian alkuvaiheessa, kun sillä suojattiin monien ihmisten elämää, erityisesti vanhusten.

Ruotsissa kuoli pandemian alussa paljon ihmisiä, koska lakisääteistä eristäytymistä ei ollut. Erot kuolleisuudessa Ruotsin ja muiden maiden välillä ovat sittemmin tasoittuneet.

Pääministeri Sanna Marin sai pitää jatkuvasti hallituksen tiedotustilaisuuksia pandemiasta keväällä 2020. Kuva: Kimmo Brandt / EPA

7. Ylikuolleisuuden kasvu

Uusimpien tilastojen mukaan koronan aiheuttama ylikuolleisuus Ruotsissa on pienintä Euroopan tasolla, noin 3 prosenttia. Suomessa se on 7–8 prosenttia.

Erot voivat kuitenkin johtua osaksi kriteereistä, joilla ylikuolleisuutta on arvioitu, sekä ajankohdista, jolloin lukuja on verrattu.

"Iso kysymys on, kumpi aiheutti pahempia seurauksia: itse koronavirus vai eristäytyminen."

Suomessa koronaan kuolleita on kaikkiaan noin 9 000 ja Ruotsissa noin 23 000. Väestöön suhteutettuna Ruotsin kuolleisuus olisi ollut noin 46 prosenttia suurempaa.

Iso kysymys on, kumpi aiheutti pahempia seurauksia: itse koronavirus vai eristäytyminen. Koronatoimien vaikutukset ovat olleet monitahoisia, ja niitä pitäisi nyt tutkia seuraavan pandemian varalta. Uudet koronaepidemia-aallotkaan eivät ole poissuljettuja.

Grafiikka: Lea Remes

8. Rokotusten kehittyminen

Rokotuksilla on ollut ratkaiseva vaikutus pandemian hiipumiseen. Vakavien infektioiden määrää on saatu selvästi vähennettyä.

Koronarokotusten ei ole todettu merkitsevästi häiritsevän immuunipuolustusjärjestelmää. Merkittäviä haittoja havaittiin adenovirusvektorirokotteilla, joihin liittyi hyytymisongelmia.

Suomessa koronan torjuntaan on nyt käytössä vain rna-rokotteita. Ne ovat osoittautuneet niin hyviksi, että samanlaista konseptia yritetään kehittää muihinkin tauteihin, esimerkiksi tuhkarokkoon, tuberkuloosiin, malariaan ja hi-virukseen.

Koronarokotteita annetaan edelleen riskiryhmille. Ne kaikki ovat nykyään rna-rokotteita. Kuvassa terveydenhuollon työntekijä saa rokotteen Sarajevon sairaalakeskuksessa Bosnia ja Hertsegovinassa 9. huhtikuuta 2021. Kuva: Fehim Demir / EPA

Melkein joka kolmannella suomalaisella on vasta-aineita jotain adenovirusta kohtaan. Adenovirukset aiheuttavat ylähengitysteiden infektioita. Jotkut virustyypeistä ovat ristireagoivia rokotteessa käytettyjä adenoviruksia vastaan.

Yksi Seppo Meren oman ryhmän projekti on tutkia, neutraloiko olemassa oleva immuniteetti adenovirusvektorirokotteen tehoa.

Toinen iso suomalaisprojekti liittyy adenoviruspohjaiseen nenäsumuterokotteeseen. Sitä vetävät professorit Kalle Saksela , Seppo Ylä-Herttuala ja Kari Alitalo .

Lihakseen pistetyllä rokotteella ei saada riittävää suojaa nenänieluun, johon virus törmää ensiksi. Kestänee vielä vuosia, ennen kuin nenäsumuterokote saadaan käyttöön.

9. Tutkimusten ennätyksellinen määrä

Pandemia on kehittänyt nopeasti muutakin tutkimusta: tutkimuksia on tehty ja tekeillä ennätysmäärä. Covid-aiheisia artikkeleita on julkaistu reilusti yli 300 000.

Tutkimuksissa selvitetään paitsi viruksen biologiaa ja immuniteettia, myös esimerkiksi pandemian sosiologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, eristäytymisen vaikutuksia sekä eroja ylikuolleisuudessa.

THL selvittää muun muassa sitä, miksi keskimäärin vain noin puolet perheenjäsenistä sairastuu, kun virus tulee talouteen.

10. Ennustettu Nobel-palkinto

Koronarokotteen kehittäminen on niin merkittävä saavutus, että Seppo Meri ennustaa rna-pohjaisen rokotteen kehittäjille lääketieteen Nobel-palkintoa kenties jo tänä tai ensi vuonna.

Palkinto voidaan myöntää kolmelle tutkijalle. Tärkeimpiä rokotteen kehittäjiä ovat olleet turkkilainen pariskunta, joka on tehnyt työtä Saksassa, sekä unkarilaissyntyinen nainen Yhdysvalloissa.

Alun perin rna-rokotteita kehitettiin syöpää vastaan. Rokotekoodia vaihtamalla saatiin nopeasti valmistettua koronarokote, kun pohja oli valmiina.

Helsinki-Vantaan lentokenttä tyhjeni maaliskuussa 2020. Nyt matkustajat ovat taas palanneet. Kuva: Kimmo Brandt / EPA