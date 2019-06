Erittäin helpottunut viiden vuoden paineiden vapauduttua - Poliisijohtajat huojentuneita syytteiden hylkäämisestä, tutkintaa kritisoidaan

Virkarikossyytteistä tänään vapautettujen poliisijohtajien asianajajat kertovat päämiestensä olevan tyytyväisiä tuomioon.

– Kun ensimmäiset viisi eläkevuottaan joutuu olemaan rikosepäiltynä, niin kyllä se on kamalaa. Jukka on erittäin helpottunut viiden vuoden paineiden vapauduttua., kommentoi Helsingin poliisilaitoksen entistä päällikköä Jukka Riikosta oikeudessa avustanut asianajaja Matti Nurmela .

Nurmela sanoo, että jo käräjäoikeuden hylkäävä tuomio on merkittävä helpotus Riikosen kannalta.

– Loppu on sitten toinen asia. Oikeuden perustelut päätökselle ovat niin hyvät, että syyttäjä ei välttämättä valita hoviin, Nurmela toteaa.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi tänään kahdeksaa poliisia koskettaneet syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta.

oikeudenkäynnissä puitiin sitä, rikkoivatko syytetyt virkavelvollisuuttaan, kun Helsingin huumepoliisi ei pitänyt kirjaa käyttämistään tietolähteistä eli "vasikoista" kuten säännökset vaativat.

Poliisijohdon osalta selvitettiin, laiminlöikö johto alaistensa valvonnan, kun poliisijohto ei puuttunut tietolähteiden rekisteröinnin puuttumiseen.

Helsingin poliispäällikkö saa virkansa takaisin

Virastaan hyllytettynä ollut Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio palaa virkaansa, sisäministeriö kertoi pian tuomion julkaisemisen jälkeen.

Aapion asianajaja Kari Jaatinen ei osaa sanoa, milloin hyllytettynä ollut Aapio palaa takaisin virkaansa.

– Sisäministeriö tiedotti, että heti, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä, sitä en tiedä.

Aapio on huojentunut vapauttavasta tuomiosta, Jaatinen sanoo.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että asia päättyi kuten pitikin.

Jaatisen mukaan tuomion perusteluissa ei ole suuria yllätyksiä.

– En ole ehtinyt vielä lukea sitä yksityiskohtaisesti, mutta käräjäoikeus näyttäisi tulkinneen sitä samalla tavalla kuin mekin.

Paateron asianajaja kritisoi tutkintaa

Myös entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron asianajaja Jarkko Jaatela on tyytyväinen tuomioon.

– Puoli vuotta kestäneen prosessin jälkeen ratkaisu ei yllätä. Uskon, että asianajajia lopputulos ei yllätä, Jaatela toteaa.

Jaatela sanoo toivovansa, että syyttäjät eivät valita ratkaisusta hovioikeuteen.

– Tässä on mielestäni monta puolta, joiden vuoksi pitäisi jäädä käräjäoikeuden ratkaisun varaan. Juttu on niin vanha, että oikeusvarmuus on kärsinyt.

– Toisaalta on myös juridinen puoli. Syytteet on hylätty, ja jos syyttäjät voivat yhtyä käräjäoikeuden näkemykseen, valituksella ei ole pohjaa. He kuitenkin varmaankin perehtyvät rauhassa tuomioon ja antavat sitten näkemyksensä.

Jaatela antaa myös kritiikkiä pitkään kestäneelle tutkinnalle ja oikeusprosessille.

– Yksittäisen vastaajan kannalta se ei ollut kohtuullinen. Olisimme toivoneet, että juridiset peruskysymykset oltaisiin ratkaistu jo esitutkinnan yhteydessä, mutta oikeudella ei ollut mahdollista ottaa osaa kokonaisuudesta käsittelyyn.

Tapausta tutkittiin lähes viisi vuotta, jonka aikana oli ajanjaksoja, jolloin tutkinta eteni hyvin hitaasti.

– Tutkinnassa oli erikoista myös se, että tutkintapyyntö tehtiin jo vuonna 2013. Sitten ei tapahtunut pitkään aikaan mitään, kunnes vuonna 2017 syytteet olivat kaikkien muiden osalta valmiit, aloitettiinkin uusi, eri ihmisiä koskeva tutkinta.