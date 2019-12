"Jonkinlainen rupi jää", sanoi eronnut, mutta sdp:n johdossa jatkava Antti Rinne – Keskustalle piikki ylimalkaisuudesta, äänensävy johtui flunssasta, "ei liikutuksesta"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Antti Rinteen (sd.) hallitukselle eropyynnön tänään keskipäivän jälkeen. Rinne myönsi tehneensä postikiistassa virheitä kuten "varmaan moni muukin". Sdp:n puheenjohtajana jatkava Rinne arvioi, että edessä on hyvin nopeat hallitusneuvottelut.

Hallituksensa eropyynnön tasavallan presidentille juuri antanut pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo medialle jatkavansa puolueensa puheenjohtajana erostaan huolimatta.

Mikään hallituspuolue ei osoittanut häneen pääministerinä epäluottamusta "missään asiassa" ennen viime viikon perjantaita, Rinne sanoi. Silloin hänen mukaansa alkoi ilmetä epäluottamusta liittyen postin työsopimusriitaan, jossa oli Rinteen mukaan "paljon sekavuutta ja sotkua".

– Käsi pystyyn, kyllä on tullut virheitä tehtyä sen asian suhteen. Varmaan monien ihmisten toimesta, Rinne sanoi.

Isoimmaksi virheekseen postikiistassa Rinne sanoi sen, että hän "luotti vain siihen, mitä hänelle esiteltiin" ja kertoi tämän perusteella hallituksen poliittisen suhtautumisen asiaan.

Ajoittain murtuvalla äänellä puhunut Rinne sanoi tiedotustilaisuudessa olevansa flunssassa.

– Siksi saattaa näyttää ja kuulostaa siltä, että olen liikuttunut. Missään tapauksessa en ole erityisen liikuttunut, hän sanoi.

"Jonkinlainen rupi jää"

Rinteen mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kävivät viime sunnuntaina noin kolmen tunnin keskustelun, jossa ilmeni, että vasemmistoliitto, vihreät ja rkp luottivat pääministeriin, mutta keskusta oli epävarma.

– Ilmeisesti siitä jäi aukinaisia kysymyksiä, joita on tänään täsmennetty.

Keskusta yksilöi tänään tiistaina epäluottamuksen syyt Rinteen mukaan "hyvin yleisellä tasolla".

– Viestissä todetaan, että kokonaisharkinnan perusteella luottamusta pääministeriin ei olemassa siihen liittyen, miten hallituksen toimintakyky ja luottamus toimii tulevaisuudessa.

Rinne arveli viime päivien tapahtumien aiheuttavan jonkinlaista eripuraa keskustan ja demarien välille.

– Aina tällaisesta prosessista jonkinlainen rupi jää, mutta eiköhän tuo parane pian. Pistetään salvaa päälle.

Rinne sanoo hakevansa jatkoa puoluejohtajana

Rinne vakuutteli tiedotustilaisuudessa useaan otteeseen tyytyväisyyttään hallitusohjelmaan ja hallituksen alkutaipaleeseen. Nyt on hänen mukaansa tärkeintä jatkaa hallitusohjelman edistämistä.

– Silloin on sivuseikka, kuka pääministerinä on. Jos minun pääministerinä oloni vaarantaa tämän tehtävän, on parempi että väistyn syrjään ja annan tilaa uusille ihmisille, Rinne sanoi.

Rinne sanoo, ettei eropäätös pääministerin tehtävästä vaikuta sdp:n puheenjohtajuuteen.

– Olen sdp:n puheenjohtaja kaikissa tapauksissa ensi kesään asti, kunnes puoluekokous sitten valitsee seuraavan puheenjohtajan.

Ensi kesän puoluekokouksessa Rinne sanoo olevansa ehdolla uudelle jatkokaudelle.

– Olen ilmoittanut, että olen ainakin näillä näkymin käytettävissä.

Antti Lindtman ja Sanna Marin vahvimmat jatkajaehdokkaat

Muut hallituspuolueet ovat kertoneet olevansa tyytyväisiä nykyisten puolueiden hallituspohjaan sekä hallitusohjelmaan.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kirjoitti juuri Facebookissa, että "Pääministeri Antti Rinne ja SDP tekivät varmasti vaikean, mutta Suomen kannalta oikean ratkaisun. Arvostamme sitä.

Ratkaisu antaa mahdollisuuden jatkaa viiden puolueen yhdessä sopiman hallitusohjelman toteuttamista.

Keskusta antaa tukensa SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n yhteistyölle.

Olemme osaltamme valmiita tekemään kaiken voitamamme keskinäisen luottamuksen jälleenrakentamiseksi."

Tällä hetkellä todennäköisintä on, että hallituksessa vaihtuu pääministeri, mutta muutoin jatketaan nykyisellä kokoonpanolla. Näin sanoi myös Rinne tiedotustilaisuudessaan.

– Tästä eteenpäin käydään varmasti nopeat hallitusneuvottelut. Ilmeisesti lopputulos tulee olemaan sama hallituspohja. Kaikki kumppanit ovat ilmoittaneet, että hallitusohjelma on sellainen, jota seurataan.

Hallitusneuvotteluita vetää kevään eduskuntavaaleissa suurimman äänisaalin kerännyt sdp.

– Suurin puolue johtaa prosessia niin, että kaikkien puolueiden kesken käydään alustava keskustelu, että kuka on hallitustunnustelija. Siitä prosessi lähtee käyntiin, Rinne totesi.

Demarien vahvimpina ehdokkaina uudeksi pääministeriksi pidetään puolueen ensimmäistä varapuheenjohtajaa, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmania .

Molemmat sanoivat tänään tiistaina olevansa valmiita nousemaan uudeksi pääministeriksi.

Rinne ei kommentoinut tiedotustilaisuudessaan seuraajavalintaansa muutoin kuin toteamalla, että sdp:llä on monia päteviä ehdokkaita hänen jatkajakseen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä, mikä tarkoittaa sitä, että hallitus ei toistaiseksi tee poliittisia päätöksiä, vaan toimii eräänlaisena "asianhoitajahallituksena".