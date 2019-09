Aikuisten poika

★★★ Hauki on kala. Prince oli cool. Siinä kaksi totuutta, jotka on helppo niellä kuin toti jouluna. Sitten on totuuksia, jotka raapivat kurkussa niin kipeästi, ettei edes purra tee mieli. Semmoisen palan elämä heittää 11-vuotiaan Oliverin eteen Juha Lehtolan tamperelaisdraamassa. Esa Nikkilä tekee hienon roolin poikana, joka ei hyväksy selitystä vanhempiensa auto-onnettomuudesta. Omia valheitaan järsivät elokuvan aikuisetkin. (Suomi 2014) TV1 sunnuntai 8.9. klo 21.05

Kingsman – Salainen palvelu

★★★ Jollain romantikolla saattavat ruusuvedet hölskähtää, kun Ylpeyden ja ennakkoluulon hillitty Colin Firth iskee Matthew Vaughnin toimintakomediassa retkulauman lattiaan. Hän onkin huippusalaisen agenttijärjestön pomo, joka korjaa nuorimies Taron Egertonin pois hukkateiltä koulutusohjelmaansa. Kick-Ass -ohjaajan väkivaltainen energiapommi pohjautuu Mark Millarin ja Dave Gibbonsin sarjakuvaan. (Britannia/USA 2014) Sub sunnuntai 8.9. klo 21.00

The Visit

★★★ "Mutta totuus on, että paska ei maistu kanalta." Nuoren räppääjänalku Tylerin loppukaneetti keventää tervetulleesti mieltä, jonka M. Night Shyamalanin yllätyksekäs kauhukomedia on jättänyt lievän paniikin valtaan. Ed Oxenbould ja Olivia DeJonge tekevät pirteät roolit sisaruksina, jotka lähtevät tapaamaan isovanhempiansa Pennsylvaniaan. Heti ensimmäisen yön jälkeen alkaa vaikuttaa siltä, ettei maalla ole mukavaa. (USA 2015) Kutonen sunnuntai 8.9. klo 21.00