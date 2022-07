Esikuvat ovat tärkeitä juniorihiihtäjille – suurleirin aikana Vuokatissa harjoitellaan huippujen opeissa ja luodaan ystävyyssuhteita

Vuokatissa on meneillään ensimmäistä kertaa järjestettävä Become a Champion -leiri, jossa 10–16-vuotiaat hiihtäjät harjoittelevat neljän päivän ajan. Tiistaina alkaneella leirillä osallistujia on 150.

Leirin valmennuskaartiin kuuluu nimekäs lista huippuhiihtäjiä: mukana ovat…