Esittele puutarhasi videolla – Avoimet puutarhat järjestetään nyt myös verkossa

Tänä vuonna kuka tahansa voi esitellä puutarhansa Avoimet puutarhat -tapahtumassa Youtube-kanavalla. Kesäkuisen puutarhansa voi ikuistaa alle seitsemän minuutin tallenteena, jonka valtakunnallisen tapahtuman järjestäjät siirtävät Avoimet Puutarhat Kotisohvalla -alustalle.

Puutarhaesittelyyn kannattaa sisällyttää yleisesittely ja kohokohdat.

"On luontevaa, että äänessä on puutarhan omistaja, joka myös esittäytyy ja kertoo puutarhansa ilon aiheet, mahdolliset projektit ja haasteet", järjestäjä vinkkaa.

Tämän vuoden tapahtuman teemana on "yhdessä oppien puutarhassa".

Avoimet puutarhat -tapahtuma järjestetään myös puutarhoissa paikan päällä kautta maan. Kainuusta mukana on Sotkamon Taimisto, osoitteessa Poromäentie 44 c. Teemapävänä 5. heinäkuuta puutarha on avoinna kello 12–17.

Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa.

Puutarhaesittely lähetetään Wetransfer-palvelun kautta 21.6. mennessä osoitteeseen niina.oinonen@puutarhaliitto.fi.

Avoimet Puutarhat Kotisohvalla tutustuttavissa verkossa 5. – 31. heinäkuuta.

Lisätietoa avoimetpuutarhat.fi -sivuilta.