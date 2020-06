Espanja avaa viikonloppuna rajansa EU-alueen matkailijoille

Espanja aikoo avata ensi sunnuntaina rajansa Euroopan unionin alueelta tuleville matkailijoille. Asiasta kertoi maan pääministeri Pedro Sanchez.

Poikkeuksena ovat kuitenkin Portugalista matkustavat, joiden tulee odottaa Espanjaan matkustamista vielä heinäkuun alkuun. El Pais -lehden mukaan poikkeus johtuu Portugalin hallituksen pyynnöstä.

Sanchez kertoi myös, että viikonlopun jälkeen matkailijoiden ei tarvitse enää eristäytyä kahdeksi viikoksi, El Pais kirjoittaa.

Lehti kirjoittaa, että rajat aukenevat myös brittimatkustajille. Lehden lähteen mukaan Britannia nähdään päätöksessä yhä unionin jäsenenä siirtymäajan takia. Britannia EU-eron siirtymäaika alkoi vuoden alussa.

Euroopan unionin lisäksi rajat aukeavat myös Schengen-maista tuleville. Suurin osa Schengen-maista kuuluu Euroopan unioniin.

Heinäkuun alussa maahan pääsee myös muualta tulevia tietyin ehdoin.

Suomen hallitus ja ulkoministeriö suosittelevat edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Poikkeuksia ovat Baltian maat, Norja, Tanska ja Islanti, joiden osalta koronaviruksen vuoksi toteutettu rajavalvonta loppuu maanantaina.

Maskittomuudesta voi paikoin saada sakot

Espanjan rajat suljettiin, kun maahan julistettiin poikkeustila maaliskuun puolivälissä koronaviruksen leviämisen takia. Ihmisiä on kuitenkin poikkeussyillä päässyt maahan.

El Paisin mukaan myös poikkeustilan on määrä päättyä sunnuntaina, jonka jälkeen espanjalaiset voivat matkustaa maassa vapaasti. Alueelliset hallinnot voivat poikkeustilan jälkeen asettaa rajoituksia esimerkiksi joukkokokoontumisille.

Poikkeustilan päättymisen jälkeen maassa on yhä voimassa koronaviruksen leviämiseen liittyviä varotoimia. El Paisin mukaan ihmisten on muun muassa sakon uhalla käytettävä maskia silloin, kun turvavälin pitäminen on mahdotonta. Lisäksi suojaa tulee käyttää esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä.

Espanja on yksi eniten koronaviruksesta kärsineitä maista. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on todettu lähes 244 000 virustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu hieman yli 27 000. Maassa on vahvistettu noin 580 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden, selviää Worldometer-sivustolta. Suomessa vastaava luku on noin 60.