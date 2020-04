Espanja ohitti Italian koronavirustartuntojen määrässä

Espanja ohitti lauantaina Italian vahvistettujen koronavirustartuntojen määrässä.

Espanjassa oli lauantaina illalla todettu 124 736 koronavirustartuntaa. Italiassa tartuntoja oli 124 632.

Espanjassa uusia tartuntoja todettiin vuorokauden aikana 7 026, Italiassa puolestaan 4 805. Italiassa uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa jonkin aikaa.

Espanjassa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuoli 809 ihmistä vuorokauden aikana. Italiassa uusia kuolonuhreja tuli 681.

Espanjassa viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut nyt yhteensä 11 744 ihmistä. Italiassa vastaava luku on 15 362.

Espanjassa ja Italiassa on eniten virukseen sairastuneita ja kuolleita Euroopassa.

Rajoituksia jatketaan Espanjassa

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi lauantaina, että koronaviruksesta johtuvia rajoitustoimia jatketaan ainakin 15 päivällä. Niiden on nyt määrä kestää huhtikuun 26. päivään saakka.

Sanchez sanoi televisioidussa puheessaan, että rajoitukset ovat alkaneet tuottaa tulossa, mutta lauantainen ilmoitus niiden jatkamisesta ei tule olemaan viimeinen.

– Olemme epidemian pienentymisen alussa. Olemme vahvempia kuin luulemme, mutta meidän pitää kestää. Siihen tarvitaan uhrauksia, vastustusta ja voittamisen henkeä, Sanchez sanoi.

Joitain taloudellisia rajoituksia tullaan pääministerin mukaan poistamaan pääsiäisen jälkeen.

Kaikki kokoontumiset eivät ole lakanneet Yhdysvalloissa

Täysin omissa tartuntaluvuissaan on Yhdysvallat, jossa iltakahdeksalta Suomen aikaan oli todettu jo yli 290 000 koronavirustartuntaa.

Tartuntojen määrän kasvu maassa on ollut hurjaa, sillä 200 000 tartunnan raja meni rikki aprillipäivänä.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen oli tuossa vaiheessa kuollut lähes 8 000 amerikkalaista.

Tilanne on pahin New Yorkin osavaltiossa, missä koronavirustartuntoja on vahvistettu jo yli 110 000. Virukseen on osavaltiossa kuollut yli 3 500 ihmistä. Uhriluku on suurempi kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuonna 2001. Niissä kuoli noin 3 000 ihmistä.

Muita koronasta pahasti kärsineitä osavaltioita ovat muun muassa New Jersey, Michigan, Kalifornia ja Florida. New Yorkin osavaltiossa on kuitenkin lähes kaksinkertainen määrä tartuntoja kuin näissä kaikissa yhteensä.

Osa osavaltioista ei Yhdysvaltojen koronavirustilanteesta huolimatta vieläkään noudata tiukkoja kokoontumisen rajoituksia. Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina ohiolaisesta kirkosta, jossa pidetään yhä jopa tuhannen hengen jumalanpalveluksia pormestarin ja terveysviranomaisten sulkemispyynnöistä huolimatta.

Ohiossa oli lauantaina illalla Suomen aikaa todettu reilut 3300 koronavirustartuntaa.