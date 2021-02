Etälukumummin kanssa luetaan ja vaihdetaan kuulumisia

Kummitoiminta on ollut erittäin suosittua. Mukana on paljon vapaaehtoisia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on järjestänyt usean vuoden ajan lukumummi ja -vaaritoimintaa, jossa vapaaehtoiset käyvät alakouluilla lukemassa lukusujuvuuteen tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Toiminta on ollut erittäin suosittua, siinä on ollut mukana paljon vapaaehtoisia ja koulut ovat ottaneet vapaaehtoiset ja heidän apunsa hyvin vastaan. Toiminta on ollut innostavaa ja tuottanut iloa kaikille mukana olleille vapaaehtoisille, lapsille ja kouluille.

Kaikki kuitenkin muuttui koronatilanteen myötä. Toiminnassa mukana olevista vapaaehtoisista suurin osa kuuluu koronan riskiryhmään. Lisäksi koulut siirtyivät viime keväänä etäopetukseen ja syksyllä ulkopuolisten vierailut kouluilla eivät olleet mahdollisia. Lukumummi ja -vaaritoiminta pysähtyi. Oli keksittävä uusia ja erilaisia keinoja tehdä tärkeää vapaaehtoistyötä ja tukea lasten lukusujuvuutta.

Inkeri Haapoja ehti toimia lukumummina Lehtikankaan koululla syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020. Hän nautti kovasti vapaaehtoistyöstään ja oli siihen sitoutunut.

– Toiminta oli hyvää vastapainoa aiemmalle työuralle ja toi rytmiä arkeen, Haapoja kertoo. Hyvien kokemusten kannustamana hän päätti ryhtyä etälukumummiksi – ensimmäiseksi sellaiseksi Kainuussa.

Haapoja sai MLL:n kautta kuuden Kätönlahden koulun 2. -luokkalaisen lapsen yhteystiedot, jotka ilmoittautuivat toimintaan mukaan oman opettajan kautta. Toiminnassa vapaaehtoinen on yhteydessä lapsiin yksitellen koulupäivän jälkeen kerran viikossa WhatsApp-videopuhelun kautta.

– Lasten kanssa on sovittu aikataulu, jonka mukaan soitan heille videopuhelun. Jokaiselle on varattu aikaa puoli tuntia. Olen varannut tähän toimintaan yhden iltapäivän viikosta ja soitan videopuhelut lapsille peräkkäin, Haapoja kertoo käytännön järjestelyistä.

Koulu toimitti Haapojalle lasten käyttämän Lukukirjan, josta lapset saavat valita luettavat tekstit.

– Lukemisen lisäksi me aina vaihdetaan kuulumisia ja olen päässyt tutustumaan lasten koiriin ja kissoihin ja pikkusisaruksiinkin. Haluan auttaa lapsia löytämään lukemisen riemun ja olla heidän seuranaan. Saan samalla itselleni seuraa ja vaihtelua korona-arkeen.

– Lukutuokiot ovat sujuneet tosi hyvin. Lapset ovat olleet hyvin paikalla ja ilmoittaneet, jos eivät pääsekään joku kerta osallistumaan. He ovat olleet innostuneita ja olen ihan yllättynyt miten hyvin lukutuokiot ja järjestelyt ovat lähteneet käyntiin ja toimineet, Haapoja kertoo kokemuksistaan.

Kätönlahden koulun 2. luokan opettaja Minna Tuominen lähti luokkansa kanssa mukaan etälukumummitoimintaan innokkaasti.

– Jokainen lukuhetki vie lukutaitoa eteenpäin. Lapset haluavat keskustella ja saada kiireetöntä aikaa aikuisen kanssa. Kun lapsella on hyvä olla, oppimista tapahtuu. Nämä asiat painottuivat toimintaan mukaan lähtemisessä, kertoo Tuominen.

Tuominen on saanut lukutuokioille osallistuneiden lasten vanhemmilta vain myönteistä palautetta toiminnasta ja lukumummista. Vanhemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

– Lukumummin lukuhetket olemme vanhempina kokeneet hyvänä lisänä lukutaidon kehittymiselle sekä sosiaalisten tilanteiden oppimiselle, kertoo erään lapsen vanhempi.

– Jos on luvassa yksinäinen iltapäivä kotona, on lapsesta ollut mukavaa, kun lukumummi on soittanut. Siinä on ollut hetkeksi tekemistä ja on turvallinen olokin, kun saa puhua jonkun kanssa, kertoo puolestaan toisen lapsen vanhempi.

Lapsetkin ovat tykänneet lukumummin videopuheluista ja monelle lukeminen on ollut mielekkäämpää lukumummin kanssa heti koulun jälkeen kuin illalla vanhempien kanssa.

Haapoja suosittelee muillekin mukaantuloa etälukumummi ja -vaaritoimintaan.

– Olen myös itse saanut tästä paljon, on viikoittain jotain mitä odottaa, hän kertoo.

Myös Tuominen kertoo, että tällaiselle toiminnalle olisi varmasti tarvetta muissakin Kainuun kouluissa.

– Kaikki apu otetaan ilolla ja kiitollisuudella vastaan.

Tuominen kiteyttää toiminnan hienosti:

– Lukumummi ei ole vain lukumummi, vaan ystävämummi.

Mikä Vapaaehtoistyö Vapaaehtoinen lukee lapsen kanssa videoyhteyden kautta. Lapset tulevat toimintaan koulujen kautta. Lukutuokiot kerran viikossa koulupäivän jälkeen sovitusti ja säännöllisesti. Lukutuokio kestää noin puoli tuntia/ lapsi. Toiminnalla tuetaan lukusujuvuutta. Lapsille seuraa myös yksinäisiin iltapäiviin. MLL järjestää koulutuksia etäyhteyksin yksilöllisesti. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sari Liuski-Ursin, p. 050 594 8488 tai sari.liuski-ursin@mll.fi.

