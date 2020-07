Etelä-Afrikasta tuli koronaviruspandemian keskus Afrikassa – maanosan todelliset tartuntamäärät ovat kysymysmerkki

Etelä-Afrikasta on tullut koronavirusepidemian keskus Afrikassa.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa oli tiistaina todettu noin 375 000 tartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 5 000 ihmistä.

Etelä-Afrikan ensimmäinen koronavirustartunta oli todennäköisesti miehellä, joka palasi Italiasta lomalta maaliskuussa. Pian tartunnan toteamisen jälkeen maa otti käyttöön yhdet maailman tiukimmista rajoitustoimista. Jopa alkoholin ja tupakan myynti kiellettiin.

Virustapausten määrä nousi tasaisesti, mutta pysyi aisoissa, kunnes rajoituksia avattiin kesäkuussa. Ihmiset saivat jälleen lähteä töihin, uskonnollisiin menoihin, harrastamaan liikuntaa ja ostoksille. Kaivoksille ja tehtaille annettiin lupa toimia täydellä kapasiteetilla.

– Tartuntojen valtavan kasvun riski on nyt suurempi kuin koskaan, presidentti Cyril Ramaphosa sanoi tuolloin.

Nyt riski on realisoitunut. Maassa päivittäin todettavien tartuntojen määrä on jo viikon ajan sahannut kymmenentuhannen molemmin puolin.

– Myrsky, josta olemme eteläafrikkalaisia jatkuvasti varoittaneet, saapuu nyt, terveysministeri Zweli Mkhize varoitti.

Asiantuntijoiden mukaan epidemian huippu ajoittuu elo-syyskuulle, joten tilanteen odotetaan pahenevan.

Apartheidin vaikutukset näkyvät yhä

Vaikka rotuerotteluun perustunut Apatrheid-järjestelmä purettiin Etelä-Afrikassa yli 25 vuotta sitten, koronavirusepidemia on paljastanut kaupunkialueiden olevan yhä jakautuneita ihonvärin mukaan.

– Tilastot osoittavat, että mustien asuttamissa townshipeissa on enemmän tartuntoja kuin varakkaammilla alueilla, sanoo kansalaisjärjestö Socio-Economic Rights Instituten tutkija Edward Molopi Australian yleisradioyhtiö ABC:lle.

Kesäkuun alussa 12 prosenttia Länsi-Kapin provinssin koronavirustartunnoista oli Khayelitshassa, provinssin suurimmassa townshipissa, vaikka siellä asuu kuusi prosenttia provinssin asukkaista.

Townshipit ovat köyhiä ja kaupunkimaisia asuinalueita, jotka oli Apartheidin aikana varattu muille kuin valkoisille.

Viinitiloistaan ja yliopistostaan tunnetussa Stellenboschissa puolestaan oli prosentti provinssin tartunnoista, mutta neljä prosenttia asukkaista.

Kansalaisaktivistien mukaan syy tähän on se, että varakkailla asuinalueilla on paremmin tilaa pitää etäisyyttä muihin ihmisiin.

Etelä-Afrikka testaa eniten

Tartuntojen määrä Afrikassa kasvaa nyt nopeasti. Toukokuun 22. päivä koronatartuntoja oli todettu 100 000. Heinäkuun alussa rikki meni puolen miljoonan tartunnan raja.

– Tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut yli kolmasosassa Afrikan maista, joten uhka siitä, virus musertaa hauraat terveydenhuoltojärjestelmät, kasvaa, sanoi Maailman terveysjärjestö WHO:n Afrikan johtaja Matshidiso Moeti BBC:lle.

Afrikan maista toiseksi eniten koronavirustartuntoja, noin 90 000, on Egyptissä. Heinäkuun puolessavälissä Etelä-Afrikassa ja Egyptissä todettiin 75 prosenttia maanosan kaikista uusista koronavirustapauksista.

Afrikan todellista koronavirustilannetta ei tiedä kukaan, sillä testausmäärät ovat alhaiset, eikä tarvikkeita ole. Kymmenen maata, Etelä-Afrikka, Marokko, Ghana, Egypti, Etiopia, Uganda, Mauritius, Kenia, Nigeria ja Ruanda tekevät noin 80 prosenttia kaikista Afrikan koronavirustesteistä.

Etelä-Afrikka testaa eniten. Se on tehnyt noin 36 testiä tuhatta ihmistä kohti. Ghanan vastaava luku on 11 ja Kenian neljä. Nigeria on tehnyt vain 0,9 koronavirustestiä tuhatta asukasta kohti.

Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa luku on 122 ja Britanniassa 106.

Kuolleisuus muuta maailmaa alhaisempaa

Asukaslukuun suhteutettu koronaviruskuolleisuus on Afrikassa jäänyt muuta maailmaa alhaisemmaksi, vaikka terveydenhuoltojärjestelmät ovat monissa maissa heikoissa kantimissa.

WHO:n mukaan yksi syy voi olla Afrikan nuori väestö. Yli 60 prosenttia maanosan asukkaista on alle 25-vuotiaita, ja kuolleisuuden tiedetään olevan korkeampi iäkkäiden keskuudessa.

Toisaalta eri maissa raportoidaan koronaviruskuolemia eri tavalla, eikä kaikkia viruskuolemia välttämättä saada todennettua koronaviruksesta johtuviksi.

Ylikuolleisuutta on esiintynyt ainakin Kanon osavaltiossa Pohjois-Nigeriassa, missä huhtikuun lopussa kuoli tuhat ihmistä lyhyen ajan sisään. Viranomaiset eivät ole kertoneet, liittyikö koronavirus kuolemiin.