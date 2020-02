Etelä-Carolinan esivaalit käydään lauantaina, mutta katseet on jo käännetty supertiistaihin – Saako Biden viimein voiton?

Gallupien mukaan entinen varapresidentti Joe Biden on saamassa voiton Etelä-Carolinan esivaaleissa tänään lauantaina. Esivaalikiertueen alku on ollut Bidenille pettymys.

Yhdysvaltojen entisen varapresidentin Joe Bidenin kampanja näyttää viimein saaneen tulta alleen.

Monmouthin yliopiston torstaina julkaiseman mielipidemittauksen mukaan Biden suuntaa Etelä-Carolinan esivaaleihin tänään lauantaina reilussa johdossa. Biden on kirinyt viime metreillä, sillä vielä muutama päivä sitten johtopaikkaa piti Vermontin senaattori Bernie Sanders .

Etelä-Carolinan esivaali mittaa ehdokkaiden suosiota erityisesti mustien äänestäjien keskuudessa. Etelä-Carolinan demokraattiäänestäjistä noin 60 prosenttia on mustia. Biden on ehdokkaista suosituin mustien äänestäjien keskuudessa.

Demokraatit äänestävät Etelä-Carolinan esivaaleissa tänään lauantaina, mutta katseet on jo käännetty ensi viikkoon. Ensi tiistaina vuorossa on odotettu supertiistai, jolloin esivaalit käydään 14 osavaltiossa samana päivänä.

Presidenttiehdokkuutta tavoittelee yhä kahdeksan demokraattia.

Kärkipaikkaa pitää Vermontin senaattori Bernie Sanders, joka on saanut taakseen enemmistön delegaateista ja voittanut kaksi edellistä esivaalia. Indianan South Bendin entinen pormestari Pete Buttigieg voitti ensimmäisen esivaalin Iowassa ja sijoittui toiseksi New Hampshiressä.

Bidenille esivaalikertueen alku on ollut alavireinen. Ennakkosuosikkina pidetty Biden on toistaiseksi jäänyt kauas kärkikahinoista. Voitto Etelä-Carolinassa on Bidenille erityisen tärkeä, jotta hän saa kammettua itsensä takaisin kilpailuun.

Ehdokkuuteen on kaikilla demokraateilla yhä pitkä matka. Supertiistain toivotaan tuovan selvyyttä ehdokkaan valintaan.

Bloomberg astuu kehään

Neljästä ensimmäisestä esivaalista jaossa on yhteensä 155 delegaattia. Supertiistaina jaossa on yhteensä lähes kolmannes kaikista delegaateista, mikä tarkoittaa yli 1 300 delegaattia. Vaikka voittoa ei supertiistaina ratkaista, menestys ensi viikon vaaleissa voi taata ehdokkaalle ison askeleen lähemmäs presidenttiehdokkuutta.

Supertiistai on kiinnostava monesta syystä.

Maaliskuun 3. päivänä esivaalit käydään muutamissa isoissa osavaltioissa, esimerkiksi Kaliforniassa ja Teksasissa. Kaliforniassa on jaossa enemmän delegaatteja kuin missään muussa osavaltiossa. Vuoden 2016 presidentinvaaleissa Kalifornian esivaalit käytiin vasta kesäkuussa.

Supertiistain kiinnostavuutta lisää myös se, että miljardööri ja entinen New Yorkin pormestari Michael Bloomberg osallistuu silloin esivaaleihin ensimmäistä kertaa.

Bloomberg lähti mukaan kilpailuun viime hetkellä. Ilmoittautuessaan mukaan marraskuussa hän ilmaisi huolensa siitä, ettei muista demokraattiehdokkaista ole antamaan vastusta republikaanien Donald Trumpille marraskuun vaaleissa.

Bloomberg on jättänyt ensimmäiset osavaltiot väliin ja keskittynyt supertiistaihin. Vaikka Bloomberg päätti osallistumisestaan myöhään, hänellä on apunaan mittava omaisuus. The Washington Postin mukaan hän on käyttänyt kampanjaansa huiman määrän omia varojaan, noin 350 miljoonaa dollaria.

Yhtenä maailman rikkaimmista ihmisistä tunnettu Bloomberg on nimeään kantavan yhdysvaltalaisen mediayhtiön perustaja ja pääomistaja.

Vaikka tiistaihin on ladattu runsaasti odotuksia, esivaalikiertue jatkuu vielä pitkään sen jälkeen. Demokraattien viimeiset esivaalit käydään kesäkuussa. Puolue valitsee lopullisen ehdokkaansa puoluekokouksessa heinäkuussa.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään marraskuussa.