Etelä-Korea käyttää kansalaistensa henkilökohtaisia tietoja koronaviruksen nujertamiseksi – Yhdysvalloissa Corona-olut käy sittenkin kaupaksi

Eri puolilla maailmaa on ryhdytty toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Maailmanlaajuisesti yli 135 000 ihmistä on saanut koronatartunnan maailmanlaajuisesti ja lähes 5 000 on kuollut.

Italiassa koronavirus on vaatinut jo yli tuhat uhria. Tartuntojen lukumäärä oli torstaina yli 15 100. Liikkuminen koko maassa on rajoitettua, ja koulut, yliopistot sekä suurin osa palveluista on suljettu.

Ranskassa kaikki päiväkodit, koulut ja yliopistot suljetaan maanantaista alkaen. Turkissa vahvistettiin torstaina vasta toinen koronatapaus, mutta maa aikoo sulkea kaikki koulut viikon ajaksi ja yliopistot kolmen viikon ajaksi ensi maanantaista lähtien. Urheilutapahtumat järjestetään ilman yleisöä huhtikuun loppuun saakka.

Espanja aikoo asettaa neljä kaupunkia karanteeniin.

Itävalta evää Italiasta saapuvien maahan pääsyn. Sisätiloissa järjestettävät, yli sadan hengen tapahtumat on peruttu, ja koulut suljetaan ensi viikosta lähtien huhtikuun loppuun asti. Myös Tsekki on päättänyt sulkea koulut ja yliopistot.

Ukrainassa isoja tapahtumia on rajoitettu ja pääkaupunki Kiovassa koulut ja yliopistot on suljettu.

Etelä-Koreassa ja Italiassa järeitä toimia

Kiinan ulkopuolella koronavirus on levinnyt pahimmin Italiaan, Iraniin ja Etelä-Koreaan.

Koronavirus levisi kahteen, väkiluvultaan samaa kokoluokkaa olevaan maahan, Italiaan ja Etelä-Koreaan lähes samaan aikaan. Maat ovat ryhtyneet hyvin erilaisiin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Lisäksi kuolleiden lukumäärässä on hurja ero.

Molemmat maat havaitsivat ensimmäiset koronatapaukset tammikuun loppupuolella. Sen jälkeen Etelä-Korea on testannut yli 220 000 ihmistä, vahvistanut tartunnan vajaalla 8 000 ihmisellä ja ilmoittanut noin 70 kuolemantapausta.

Italiassa on tehty reilut 73 000 testiä, vahvistettu yli 15 100 tapausta ja ilmoitettu yli tuhat kuolemaa.

Epidemologistien mukaan lukuja ei voi suoraan verrata. Osa on kuitenkin sitä mieltä, että jotain luvuista voi päätellä: tulokset antavat viitteitä siitä, että tehokas ja jatkuva testaaminen voivat olla toimiva ase taistelussa virusta vastaan.

Globaalin kehityksen keskuksen jäsen Jeremy Konyndyk kertoi Reutersin mukaan, että laajamittainen testaaminen voi antaa maalle paremman kuvan viruksen leviämisestä. Jos taas testaaminen isossa mittakaavassa ei ole mahdollista, on puututtava ihmisten liikkumiseen.

Italia ja Etelä-Korea tarjoavat kaksi esimerkkiä siitä, miten epidemiaan on puututtu, ja millaisia ongelmia muilla mailla saattaa vielä olla edessään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Italiassa liikkumista koko maassa on rajoitettu. Italiassa asuu noin 60 miljoonaa ihmistä, joiden liikkumista on rajoitettu.

Etelä-Korean keinot ristiriitaisia

Etelä-Koreassa karanteenissa on vain muutama tuhat henkeä. Toisin kuin Italia, Etelä-Korea on turvautunut mittaviin testeihin. Maassa testataan satoja tuhansia ihmisiä tartuntojen varalta ja seurataan mahdollisia taudinkantajia matkapuhelin- ja satelliittiteknologioiden avulla.

Tällä hetkellä laki sallii viranomaisille laajan pääsyn kansalaisten tietoihin. Viranomaiset voivat seurata valvontakameroiden materiaalia, puhelinten GPS-tietoja, luottokorttitapahtumia ja muita henkilökohtaisia tietoja niiden ihmisten kohdalla, joilla on todettu tartuntatauti.

Osa tiedoista julistetaan, jotta kuka tahansa, joka on saattanut altistua, voi käydä testauttamassa itsensä.

Positiivisen näytteen antaneet ihmiset sijoitetaan eristykseen ja heitä tarkkaillaan etäältä älypuhelinsovellusten tai säännöllisten puhelinsoittojen avulla. Kun sairaalasta vapautuu paikka, potilas haetaan ambulanssilla ja kuljetetaan sairaalan eristyshuoneeseen. Kaikki tämä tehdään ilmaiseksi.

Etelä-Korean toimenpiteet eivät ole onnistuneet ongelmitta, vaikka kuolemia on selvästi vähemmän kuin Italiassa. Lisäksi maan toimenpiteisiin liittyy ongelmia: hintana on kansalaisten yksityisyys. Ainakin länsimaissa tietojen luovuttamiseen suhtaudutaan varauksella.

Corona-olut käy kaupaksi

Faktantarkistussivu kertoi tällä viikolla, että koronavirus ei ole heikentänyt Corona-oluen myyntiä Yhdysvalloissa. Alkuvuoden aikana sosiaalisessa mediassa levinneissä päivityksissä on väitetty, että koronavirus olisi saanut yhdysvaltalaiset välttelemään samannimistä olutta.

Olutyhtiö kuitenkin kertoo, että tuotteen myynti Yhdysvalloissa on tänä vuonna ollut kasvussa.

Presidentti Donald Trumpin kanssa samassa seurassa viikonloppua viettäneellä Brasilian presidentin viestintäpäälliköllä vahvistettiin torstaina koronavirus. Samassa seurassa oli myös Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence . Valkoinen talo kertoi torstaina, ettei kummankaan testaaminen koronaviruksen varalta ole nyt tarpeen.

Yhdysvalloissa oli torstaina vahvistettu reilut 1 700 tartuntaa.

Kanadassa pääministeri Just Trudeau ja hänen vaimonsa Sophie Trudeau ovat eristettyinä, koska Sophie Trudeaulla on vahvistettu koronatartunta. Kanadan suurimmassa provinssissa Ontariossa koulut on tällä hetkellä suljettu. Kanadassa oli torstaina, että reilut 150 vahvistettua tartuntatapausta.

Trudeau kertoi, että Kanada aikoo käyttää yli 700 miljoonaa dollaria koronaviruksen leviämisen torjumiseen ja on valmis tekemään enemmänkin.

Aasiassa tilanne näyttää hiukan paremmalta. Kiina ja Japani ovat viime päivinä ilmoittaneet vain muutamia uusia tartuntoja.

Etelä-Koreassa vahvistettiin torstaina 114 uutta tartuntaa ja kuusi kuolemantapausta. Torstai oli kuitenkin ensimmäinen päivä koronaviruksen puhkeamisen jälkeen, kun Etelä-Korea ilmoitti maassa olleen enemmän koronaviruksesta toipuneita kuin uusia tartuntoja. Tapausten määrän väheneminen herätti toivoa siitä, että koronavirusepidemia Etelä-Koreassa voi olla rauhoittumassa.

Lähi-idässä tilanne pahenee Iranissa. Torstaina Iranissa ilmoitettiin 75 kuolemantapausta vuorokauden aikana.

Australian hallitus kertoi torstaina sijoittavansa 11,3 miljardia dollaria maan talouteen. Hallitus yrittää estää maan taloutta ajautumasta taantumaan, joka olisi ensimmäinen lähes 30 vuoteen.