Etelä-Korea lupaa kymmeniä miljardeja pienyrityksille – ''Olemme luottavaisia, että pystymme voittamaan sodan koronavirusta vastaan''

Etelä-Koreassa uusien tartuntojen määrä on ollut viime aikoina laskussa, vaikka torstaina raportoitiin pienestä noususta.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on luvannut 36 miljardin euron hätärahoituksen pienille yrityksille ja talouden elvytystoimiin koronaviruksen haittavaikutusten hillitsemiseksi.

Aikaisemmin Etelä-Korea on tukenut maan taloutta muun muassa leikkaamalla korkoja ja noin 8 miljardin euron lisäbudjetilla.

– Olemme päättäneet tehdä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää pienten ja keskisuurten yritysten, elinkeinonharjoittajien sekä itsensä työllistävien konkurssit ja helpottaa rahamarkkinoiden levottomuutta, Moon kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hallituksen tarkoituksena on myöntää lainantakauksia viruksen takia vaikeuksissa oleville pienille yrityksille, jotta ne saisivat luottoa helpommin ja halvemmalla. Tarvittaessa yritysten tukitoimia laajennetaan, Moon sanoi.

Koronavirus on vaikuttanut laajasti Etelä-Korean finanssimarkkinoihin, vähentänyt ihmisten ja yritysten luottamusta talouteen ja vaikeuttanut teollista tuotantoa.

Merkkejä koronavirustartuntojen vähenemisestä

Koronavirus on iskenyt voimakkaasti Etelä-Koreaan, mutta viime aikoina sen eteneminen on hidastunut. Maan tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (KCDC) raportoi torstaina 152 uudesta koronavirustapauksesta.

Sitä ennen maassa todettiin neljänä päivänä peräkkäin alle sata tartuntaa päivää kohden.

Kuolleiden määrä nousi torstaina kahdella 93:een. Yhteensä Etelä-Koreassa on todettu 8 565 koronavirustartuntaa.

Viime päivien tartunnoista yli 130 on liittynyt Soulissa sijaitsevaan vakuutusyhtiön puhelinkeskukseen ja 64 Seongnamin kaupungin protestanttiseen kirkkoon. 75:llä sairaskodin potilaalla ja työntekijällä on todettu koronavirus Daegussa, jossa koronavirus on levinnyt Etelä-Koreassa voimakkaimmin.

Etelä-Korea on tarkentanut valvontaa rajoillaan

Joitain Aasian maita on kohdannut viime päivinä niin sanottu koronaviruksen uusi aalto, kun tartuntoja on tullut enemmän ulkomailta kuin sisäisesti, uutisoi Britannian BBC.

Keskiviikkona Kiinassa ei todettu yhtään uutta maan sisäistä tartuntatapausta, mutta se raportoi 34 koronavirustartunnasta henkilöillä, jotka saapuivat Kiinaan. Singaporen 47 uudesta tartunnasta 33 oli maahan saapuvilla henkilöillä.

Etelä-Korea on alkanut tarkastaa tarkemmin kaikki ulkomailta tulevat sen jälkeen, kun matkailijoiden mukana tulleiden virustartuntojen määrä on noussut.

Etelä-Korea on kehuttu sen tehokkaista koronaviruksen vastaisista toimista. Niihin on kuulunut muun muassa tehokas testaaminen, altistuneiden jäljittäminen ja tartunnan saaneiden nopea eristäminen.

– Olemme luottavaisia, että pystymme voittamaan sodan koronavirusta vastaan, KCDC:n apulaisjohtaja Kwon Jun-wook kertoi.

Hän muistutti, että kansalaisten tulee jatkaa hyvästä hygieniasta huolehtimisesta ja pitää sosiaalista etäisyyttä.