Perjantaina lounaisessa Saksassa Rot am Seen kaupungissa on ammuttu väkijoukkoon. Ampuminen tapahtui poliisin mukaan rakennuksessa. Kaupunki sijaitsee Baden-Württembergin osavaltiossa

Uhreja on useita, ja heistä osa on luultavasti kuollut, kertoo paikallinen poliisi. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni.

Poliisin mukaan ammuskelu liittyy henkilöiden välisiin suhteisiin.