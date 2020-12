Etiopia ja YK pääsivät sopuun avun toimittamisesta Tigrayhin – yli 40 000 siviiliä on paennut taisteluja naapurimaahan

Etiopia ja YK pääsivät keskiviikkona sopuun humanitaarisen avun toimittamisesta Tigrayn alueelle, jossa on sodittu marraskuun alusta lähtien. Asiasta kertoo YK:n viranomaiset.

Sopimuksen mukaan avustustyöntekijät pääsevät Etiopian keskushallinnon joukkojen hallinnassa olevalle alueelle. Britannian yleisradion BBC:n mukaan Tigrayssa miljoonilla ihmisillä on pulaa ruoasta ja lääkkeistä.

YK:n tiedottajan Saviano Abreun mukaan avustusoperaation arviointi aloitettiin keskiviikkona. Etiopian hallitus ei ollut vahvistanut tietoja avustusten aloittamisesta keskiviikkoiltaan mennessä.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet humanitaarisesta kriisistä

Etiopian hallituksen ja Tigrayn osavaltiota hallitsevien joukkojen välisissä taisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä, ja yli 40 000 siviiliä on paennut naapurimaa Sudaniin. Monet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan taisteluja myös Tigrayn osavaltion sisällä.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että alueella on kasvava humanitaarinen kriisi. Tigrayn tilannetta pahentaa se, että alueella on satoja tuhansia ihmisiä, jotka olivat jo ennen konfliktia ruoka-avun varassa.

Tigrayn pakolaisleireillä on muun muassa Eritreasta poliittista vainoa ja pakollista asepalvelusta paenneita. Uutistoimisto Reutersin mukaan ruoka on loppumassa noin 96 000:lta Eritreasta Tigrayhin paenneelta.

Etiopian hallitus on kertonut, että sen joukot valtasivat Tigrayn osavaltion pääkaupungin Mekellen viikonloppuna. Reutersin mukaan Tigrayn osavaltion joukkojen johtajat ovat paenneet kaupungin lähellä oleville vuorille.

Taisteluista on ollut vaikeuksia saada luotettavaa tietoa, koska tietoliikenneyhteydet ovat olleet poikki eikä alueelle ole päästetty tiedotusvälineitä. BBC uutisoi keskiviikkona, että puhelin- ja internetyhteydet ovat palautuneet paikoin Tigrayn länsiosassa.

Siirretyt vaalit kärjistivät tilanteen

Tigrayn kansan vapautusrintama TPLF syyttää Etiopian pääministeriä Abiy Ahmedia Tigrayn valtaamisesta. Abiy puolestaan kutsuu Tigrayn johtajia rikollisiksi, jotka vastustavat maan yhtenäisyyttä ja jotka suunnittelevat iskuja muun muassa pääkaupunkiin Addis Abebaan.

Etiopian poliisi syytti keskiviikkona TPLF:ää Addis Abebassa tapahtuneesta pienestä räjähdyksestä, jossa yksi viranomainen loukkaantui lievästi. Liittovaltion poliisi ei esittänyt todisteita TPLF:n osallisuudesta iskuun.

TPLF:n johtajat ovat kertoneet, että osavaltion joukot jatkavat taisteluja Mekellen läheisyydessä olevilla vuorilla.

Etiopiassa on ollut pitkään jännitteitä eri etnisten ryhmien välillä. Tilanne kärjistyi syksyllä, kun hallitus siirsi liittovaltion parlamenttivaaleja koronaviruspandemian takia, mutta Tigrayn osavaltio päätti järjestää vaalit.

Keskushallinto syyttää vaaleja ja sitä kautta valittuja johtajia laittomiksi. TPLF:n mukaan maan hallitus on laiton, koska parlamenttivaaleja ei järjestetty ennen vaalikauden loppua.