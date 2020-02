Etlan tutkimusjohtaja tyrmää huhut Nokian ja Ericssonin fuusiosta – joidenkin osien myyminen mahdollista

Jos huhut Nokian yritysjärjestelyistä pitävät paikkansa, se voi viitata siihen, että yritys pyrkii reagoimaan vaikeaan tilanteeseensa. Näin arvioi pitkään Nokiaa seurannut Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö .

Hän kuitenkin painottaa, että huhujen todenperäisyydestä ei ole tällä hetkellä mitään tietoa.

Uutistoimisto Bloomberg kirjoitti keskiviikkona nimettömään lähteeseen viitaten, että verkkolaiteyritys Nokia harkitsee osien myymistä tai yrityskauppoja. Järjestelyillä pyrittäisiin parantamaan yrityksen kannattavuutta.

Lähteen mukaan keskustelut ovat edelleen käynnissä, eikä vielä ole varmuutta, johtavatko ne johonkin.

Ali-Yrkkö ei lähde arvioimaan, kuinka todennäköisenä hän pitää sitä, että Nokia myisi joitain osia. Hän muistuttaa, että isoille yrityksille osien myyminen ja ostaminen on normaalia toimintaa.

Myös Nokia on harrastanut tätä.

– Nokia on myynyt isoja ja pieniä osia monta kertaa historiansa aikana, Ali-Yrkkö sanoo.

Esimerkiksi tappiollisia osia myymällä yritys voi parantaa kannattavuuttaan.

Nokialla ei ole Ali-Yrkön mukaan tarvetta parantaa myynneillä omavaraisuuttaan. Kyse voi olla strategisesta siirrosta.

– Jos yritys tarvitsee johonkin rahaa, yksi tapa saada lisärahaa on myydä jotain, mitä ei itse halua.

Hän arvelee, että Nokialla voisi olla tarvetta käyttää rahaa muun muassa 5g-teknologian kehitystyön nopeuttamiseen.

Nokia ei kommentoinut uutista torstaina. Uutistoimisto Reutersin siteeraaman nimettömän lähteen mukaan uutinen Nokian yritysjärjestelyistä ei pidä paikkaansa.

Yrityksen kurssi lähti artikkelin myötä kuuden prosentin nousuun New Yorkissa. Helsingin pörssissä Nokia oli päivällä hienoisessa nousussa, mutta laski iltaa kohden.

Kello 17 aikaan yrityksen osake oli 1,2 prosentin laskussa.

Aika näyttää huhujen paikkansa pitävyyden

Yhdestä asiasta Ali-Yrkkö on varma: Nokia ei ole yhdistymässä ruotsalaiskilpailijansa Ericssonin kanssa.

– Jos kilpailuviranomainen ei ole nukkumassa, on täysin varmaa, ettei yhdistyminen toteudu.

Yritysfuusio jäisi hyvin todennäköisesti kilpailuviraston pöydälle, koska maailman verkkolaitemarkkinoita hallitsee tällä hetkellä kolme yritystä: kiinalainen Huawei, ruotsalainen Ericsson ja suomalainen Nokia. Jos Nokia ja Ericsson yhdistyisivät, kilpailu alalla kapenisi merkittävästi.

Paikoin uusi yritys voisi päästä jopa monopoliasemaan, koska esimerkiksi Yhdysvallat on sulkenut Huawein markkinoiltaan. Yhdysvallat on myös painostanut liittolaisiaan olemaan käyttämättä Huawein tekniikkaa 5g-verkoissa.

Yhdysvallat on väittänyt, että Huawein teknologian käyttäminen tulevissa 5g-verkoissa on tietoturvariski, koska Kiina voi käyttää yrityksen tekniikka apuna vakoilussa. Yhdysvallat ei ole esittänyt todisteita vakoiluepäilyilleen. Huawei on kiistänyt väitteet.

Ali-Yrkkö pitää kuitenkin mahdollisena, että Nokia myy joitain osiaan Ericssonille.

Nokian yritysjärjestelyjen kohdalla kyse on vielä huhuista, mutta Ali-Yrkön mukaan huhujen pohjalla saattaa olla jotain.

– Tässä tapauksessa vasta aika näyttää, oliko taustalla jotain vaiko ei.

Osake laskenut kolmanneksella

Nokia on ollut viime aikoina vaikeuksissa. Sen 5g-teknologiaa on pidetty kilpailijoitaan huonompana.

Syksyllä yrityksen osake lähti jyrkkään laskuun, kun se ilmoitti heikoista tulevaisuuden näkymistä. Samalla se lopetti osinkojen maksamisen, jotta se voisi investoida lisää 5g-teknologiansa kehittämiseen.

Vuoden aikana Nokian osakkeen arvo on laskenut kolmanneksella.

Joulukuussa yrityksen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ilmoitti jättävänsä paikkansa kahdeksan vuoden jälkeen. Hänet korvaa hallituksen johdossa Sari Baldauf .