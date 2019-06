Eurofighter Typhoonin valtti on sen eurooppalaisuus - Hävittäjävalmistaja lobbaa konettaan yhteistyömahdollisuuksilla ja suorituskyvyllä

Viiden eurooppalaisen maan käyttämä Eurofighter Typhoon on yksi Suomen ilmavoimien vaihtoehdoista nykyisten Hornet-hävittäjien korvaajaksi. Hävittäjää toimittajille esitellyt valmistaja kehuu koneen suorituskyvyn ohittavan muut kandidaatit nopeudessa, kyvyssä lentää hyvin korkealla sekä tehokkaalla tutkalla.

Eurofighter Typhoonin valitseminen toisi Suomen osaksi laajaa eurooppalaista hävittäjäohjelmaa, kehuu hävittäjää valmistavan Bae Systemsin kehitysjohtaja Dave Armstrong .

– Amerikkalaisella tai ranskalaisella hävittäjällä Suomi olisi kiinni näiden maiden kehityksessä, Typhoon taas toisi Suomelle pääsyn eurooppalaiseen puolustukseen ja yhteistyöhön eurooppalaisten ilmavoimien kanssa, sanoo Armstrong, joka lobbasi hävittäjää toimittajille perjantaina Suomessa.

Eurofighter Typhoon on yksi viidestä hävittäjästä, joiden joukosta Suomen ilmavoimat valitsee korvaajan nykyisille Hornet-hävittäjille.

Viiden eurooppalaisen maan ilmavoimissa tällä hetkellä käytössä oleva Eurofighter on kehitetty Saksan, Iso-Britannian, Italian ja Espanjan yhteishankkeena.

Kone ja sen osat valmistetaan näissä maissa. Armstrongin mukaan Suomelle tulisi merkittävä rooli Typhoonin tuotannossa ja jatkokehittämisessä.

– Suomi kokoaisi omat koneensa itse, ja samalla suomalaiset yritykset pääsisivät osaksi Typhoonin testausta, ylläpitoa ja kouluttamista.

Eurofighterin valmistuksessa mukana olevat yritykset, esimerkiksi Rolls Royce, Leonardo ja Airbus, toisivat lisää teollisia yhteistyömahdollisuuksia, Armstrong sanoo.

Koulutuksen saralla työtä olisi tarjolla yllättävillekin aloille, kuten peliteollisuudelle.

Teollinen yhteistyö on yksi ilmavoimien kärkikriteereistä hävittäjän valinnassa.

Typhoonilla voi lentää lähes 17 kilometrissä

Koneen suorituskyvystä Bae Systems korosti Helsingin tiedotustilaisuudessa kolmea ominaisuutta.

– Se on nopein Suomen harkitsemista hävittäjistä, siinä on tehokkain tutka, ja se on suunniteltu lentämään hyvin korkealla - lähes 17 kilometrissä, Armstrong sanoo.

Korkean ilmanalan lentokyky mahdollistaa Armstrongin mukaan sen, että Eurofighter pystyy laukaisemaan aseensa ennen vihollista.

Huoli, joka Eurofighter-hävittäjän hankintaan on usein liitetty, koskee sen vanhenemista.

Suomen ilmavoimat haluaa hävittäjän, jolla pärjätään vähintään 30 vuotta.

Koneita on valmistettu tähän mennessä hieman yli 600 kappaletta. Seuraavan sukupolven malli on jo suunnitteilla.

Bae Systems vakuuttelee, että huoli teknologian vanhenemisesta on aiheeton, koska valtaosa seuraavan mallin varusteista voidaan tuoda osaksi nykyistä konetta.

Tämä koskee esimerkiksi tutkaa ja hävittäjässä käytettäviä aseita.

– Kiinteistä osista moottori taas on jo nyt niin tehokas, että se säilyy suorituskykyisenä vuosikymmeniä, Armstrong kehuu yhtiönsä hävittäjää.

Koneita on valmistettu tähän mennessä yli 600 kappaletta. Niitä käytettiin ensimmäistä kertaa taistelussa vuonna 2011, kun Ranskan ja Iso-Britannian ilmavoimat iskivät YK:n valtuutuksella esimerkiksi libyalaisiin ilmantorjuntakohteisiin.