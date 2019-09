Eurooppa ei tarjoa rauhaa – Jacques Audiardin palkittu draama kertoo tamiilipakolaisten tarinan

Dheepan

★★★★ Maailma ei ole reilu paikka. Tai ainakaan ihmiset eivät ole onnistuneet siitä sellaista tekemään. Cannes-palkitussa rikosdraamassa Sri Lankasta paenneet tamilit tekeytyvät Ranskassa perheeksi, jotta voisivat viimeinkin elää rauhassa ja ihmisarvoisesti. Se jää kuitenkin haaveeksi pariisilaisessa betonilähiössä, jossa huumejengeillä on omat sodat meneillään. Ohjaaja Jacques Audiard riipaisee ja ravistelee vuoron perään. (Ranska 2015) Yle Teema & Fem keskiviikko 11.9. klo 21.50

007 Skyfall

★★★★ Sam Mendesin varmaotteisessa agenttiseikkailussa James Bond -palikat osuivat nautittavasti yhteen. Adelen tulkitsema tunnussävel ei ole niistä ehkä tärkein, mutta sen kohtalonvoima on samaa kuin Shirley Basseylla ja Paul McCartneylla muinoin. Daniel Craig kotiutui lopullisesti uudenlaisen, särmikkään ja säröisen sankarin rooliin. Javier Bardem jatkaa kunniakkaasti leffasarjan kiehtovien suurkonnien perinnettä. (Britannia/USA 2012) Yle Teema & Fem keskiviikko 11.9. klo 21.50

Just Go With It

★★ Adam Sandlerilla ja Jennifer Anistonilla on kivaa Netflixin uudessa komediajännärissä Murhamysteeri . Dennis Duganin romanttisessa komediassa tähtipari ei onnistunut yhtä hyvin. Sandler on plastiikkakirurgi, joka on jo pitkään kumonnut naisia tekeytymällä ukkomieheksi. Kun tuorein kohde alkaa epäillä asiaa, pyytää lekuri avustajaansa esittämään vaimoaan. Jos idea kuulostaa väkinäiseltä, niin siltä se myös elokuvassa tuntuu. (USA 2011) Liv keskiviikko 11.9. klo 21.00