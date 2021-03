Europarlamentista: Akkujen kysyntä on Kainuun mahdollisuus

Kirjoittaja on pielaveteläinen

keskustan europarlamentaarikko.

Lämpimät onnitteluni 370-vuotiaalle Kajaanille! Uskon tulevienkin vuosien suosivan luonnon, biotalouden ja teknologian huipulla olevaa kaupunkia.

Kainuun osaaminen, luonnonvarat ja akkujen kysyntä ovat yhtälö, josta koko maakunta tulee hyötymään. Maailman talousfoorumin mukaan globaali akkutuotanto pitäisi lähivuosina liki kaksikymmenkertaistaa.

Lisääntyvä akkujen tarve johtuu liikenteen sähköistymisestä, yhteiskunnan digitalisoitumisesta ja energiantuotannon mullistuksesta kohti päästöttömiä ratkaisuja. Sähkön ja sen varastoinnin tarve kasvaa vauhdilla. Siksi akkuja on pystyttävä valmistamaan enemmän ja nopeammin.

Akkuraaka-aineiden riittävyyden ja tuotantoketjujen kestävyyden haasteet on selätettävä. Kongon pahamaineiset kobolttikaivokset ovat syystä nostaneet huolta tuotantoketjujen vastuullisuudesta. Ratkaisu ongelmaan löytyy lähempää kuin luulemmekaan.

Kuluttajalle on iso kysymys, ovatko akkujen raaka-aineet louhittu Sotkamosta vai Kongosta. Meidän maaperästämme löytyy akkuihin tarvittavat raaka-aineet koboltista litiumiin. Suomessa kaivostoiminta on ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää, mistä esimerkiksi Terrafamella on vahvoja näyttöjä. Meillä on myös huipputeknologia ja kierrätysosaaminen sekä kestävät tuotantoketjut kautta linjan. Kainuulla on ratkaisun avaimet käsissään.

EU:ssa valmistellaan uutta akkuasetusta, josta Suomi kestävän akkutuotannon ja akkujen kierrätyksen edelläkävijänä voi hyötyä. Tähän mennessä EU-maissa on säädetty yhteisesti lähinnä paristojen ja akkujen jätehuollosta ja kierrätyksestä.

Nyt mukaan halutaan kiertotalouden hengessä akkujen koko elinkaari materiaalien louhinnasta valmistukseen, käyttöön ja kierrätykseen. Elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla valmisteltu tuore kansallinen akkustrategiamme tukee tätä kehitystä.

Muutos on tarpeen. Kierrätyksellä saadaan tärkeät raaka-aineet takaisin akkuteollisuuden käyttöön. Samalla vähenee tarve tuoda metalleja muualta. Jatkossa EU-markkinoille tuotavien raaka-aineiden on oltava vastuullisesti louhittuja ja hankittuja.

EU haluaa lisätä tuotannon läpinäkyvyyttä ilmoittamalla teollisuus- ja sähköakkujen hiilijalanjäljen ja lisätä kierrätystä. Tällä kertaa tiukat EU-linjaukset voivat olla Suomen etu, kunhan tolkku säilytetään.

Pääsen vaikuttamaan akkuasetuksen valmisteluun ryhmäni neuvottelijana parlamentin liikennevaliokunnassa tänä keväänä. Tavoitteenani on, että akkuasetus luo alalle kannustimia kasvaa ja että kansalliset erityispiirteet esimerkiksi jätehuollossa ja kierrätyksessä huomioidaan joustavasti.

Uudistuva ja kunnianhimoinen EU-lainsäädäntö on mahdollisuus Kainuun ja koko Suomen vastuulliselle akku- ja raaka-ainetuotannolle.