Europarlamentista: Euroopan energiatalkoot

Euroopan johtajat ovat kesän ajan hakeneet uusia energiakumppanuuksia vimmalla ympäri maailmaa, kun venäläiselle maakaasulle etsitään korvaajia. Huoli energian riittävyydestä on raju, ja Euroopassa on väläytelty energian säännöstelyn ja sähköjen katkaisun mahdollisuutta. EU-komission mukaan noin kolmannes Venäjältä tuotavasta kaasusta voidaan korvata, mutta lopun on hoiduttava muilla energialähteillä.

Uusien energiakumppanuuksien solmimisessa on oltava tarkkana, ettei Venäjä-riippuvuuden kaltaista yhden toimittajan mallia enää synny.

Uusiin sopimuskumppaneihin, kuten Persianlahden Qatariin ja Yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin liittyy myös ongelmansa. Ihmisoikeuskysymyksien onnetonta tilaa ei sovi sivuuttaa energian varjolla tässäkään maailman tilanteessa.

Uusien sopimusten tekeminen fossiilisesta energiasta sotii myös EU:n ilmastotavoitteita vastaan. Pinnalle on noussut myös vastakkainasettelu kotitalouksien ja teollisuuden välillä. Jos sähköjä joudutaan katkaisemaan, mistä sammuvat valot ensin, kodeista vai tehtaista? Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on toppuutellut puheita sähköjen katkaisemisesta Suomessa ja vakuuttanut, että rajoittaminen tapahtuisi vain äärimmäisessä hätätilanteessa.

Ministeri Lintilän mukaan sähkön arvonlisävero voitaisiin alentaa 14 tai 10 prosenttiin, mikä helpottaisi sähkön hinnannousua.

Sen sijaan hintakaton asettaminen saattaisi vaarantaa tuontisähkön saannin, jos muualta tuotavan sähkön hinta ylittäisi hintakaton ja pysäyttäisi siten tuonnin. Jollekin muulle kalliimpi sähkö kyllä kelpaa.

Ensi syksynä energia onvahvasti esillä myös omalla työpöydälläni, kun vedän EU:n energialakien päivitystä koskevat neuvottelut maatalousvaliokunnassa osana REPowerEU-energiauudistuspakettia.

Uusiutuvan energian tuotantoa on vauhditettava kaikissa muodoissaan. Tuuli-, aurinkovoima, biokaasu ja metsäpohjaiset energiamuodot on hyödynnettävä koko potentiaalissaan ja energiahankkeiden luvituksia on nopeutettava.

Euroopan energiatalkoiden onnistuminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan tasoilla – niin päättäjien, elinkeinoelämän kuin yksityisten kansalaistenkin keskuudessa.

Kirjoittaja on kuopiolainen keskustan europarlamentaarikko.