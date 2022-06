Europarlamentista: Itäisen Suomen asema turvattava

Itärajan hiljeneminen ja muutos Nato-rajaksi on Itä-Suomelle ja varsinkin Kainuun kaltaisille rajamaakunnille iso murros. Kainuulla on pitkät ja vakiintuneet yhteistyösuhteet Venäjälle. Raja on ollut idän ja lännen välinen portti, jonka kautta on tuotu runsaasti raaka-aineita, tehty kauppaa, vastaanotettu venäläisiä turisteja ja tehty vaikuttavaa kulttuuriyhteistyötä. Nyt näkymiä varjostaa henkinen rautaesirippu.

Muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia itäisen Suomen elinvoimaan. EU:n ulkorajaohjelmien rahoitus on Venäjän aggression vuoksi keskeytetty ja EU:n komissio on ohjaamassa varoja muihin ohjelmiin. Tämä tarkoittaa miljoonien eurojen menetystä ulkoraja-alueille, joiden aluetalous kärsii jo muutenkin uudesta geopoliittisesta tilanteesta. Vienti Saimaan kanavan kautta on loppunut, Venäjän kauppa tyrehtynyt ja alueen matkailun näkymät ovat epävarmoja.

Miten voimme ennakoida ja pehmentää aluetalouden iskua? Ministeri Saarikko haluaa ohjata Saimaan kanavan investointiin suunnitellut varat Itä-Suomen hyödyksi ja vaikutustenarviointi syksyn budjettiriihtä varten on aloitettu. Keskusteluissa nousevat esille erilaiset Itä-Suomi-sopimukset ja -strategiat sekä EU-ohjelmat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Satsaukset liikenneyhteyksiin, työvoiman kouluttamiseen ja osaamiskeskittymiin ovat tarpeen, jotta itäinen Suomi säilyttää asemansa kiinnostavana investointikohteena.

Maakunnissa merkittävimmiksi haasteiksi nostetaan saavutettavuus ja matkailu. Tuleville vuosille suunniteltua valtion väyläverkon investointiohjelmaa on tarkasteltava uudelleen, painottaen Itä-Suomen saavutettavuutta. Saimaan kanavan tilalle on luotava korvaavia vaihtoehtoja vientiyritysten logistiikan turvaamiseksi. Tavara- ja raaka-aineliikenteen siirtyminen rautateille vaatinee uusia kohtaamispaikkoja yksiraiteisilla osuuksilla.

Useiden alueiden ja yritysten matkailumenestys on perustunut venäläisturistien kysyntään. Panostukset Itä-Suomen lentoreitteihin, rautateihin ja tiestöön auttavat matkailua ja varmistavat, että Suomen luonto ja matkailualueet säilyvät houkuttelevina kohteina tulevaisuudessakin.

Suomen kehitys ja menestyminen on nähtävä eri alueiden synergisenä kokonaisuutena. Siksi Itä-Suomen asia on koko Suomen asia.

Kirjoittaja on kuopiolainen keskustan europarlamentaarikko.