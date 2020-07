Europarlamentista: Kompromissi antaa ja ottaa

Kirjoittaja on pielaveteläinen

keskustan europarlamentaarikko.

Tiistai-aamuna EU-maiden johtajat saavuttivat vihdoinkin sovun monivuotisesta rahoituskehyksestä, josta on neuvoteltu jo kesästä 2018 alkaen. Neuvottelut ovat olleet vaikeat, sillä Britannian EU-eron myötä 7-vuotisen budjettiin syntynyt aukko on pitänyt paikata, koronan seurauksena syntyneistä mittavista elvytystarpeiden paineista puhumattakaan.

Sovun myötä monivuotisen budjetin ja sovitun elpymispaketin yhteissumma on noin 1,8 tuhatta miljardia euroa. Kyse on valtavasta rahasummasta, mutta niin on myös kohde; 450 miljoonaa eurooppalaista ihmistä ja yhteiskunnan eri toimijat, seitsemän vuoden ajalla.

Rahoituspaketti käsittää niin EU:n perinteiset toimet maataloudesta liikenneväyliin ja tutkimukseen, kuin myös talouden uusien elvytystoimien rahoituksen, joka johtaa koronakriisin takia poikkeuksellisesti myös yhteiseen velkaan ja avustuksiin. Ensimmäistä kertaa historiassa rahoituksen painotuksessa on otettu huomioon myös ilmastonmuutoksen torjunta.

Keskustelu siitä, oliko saavutettu sopu Suomelle hyvä vai huono, on normaali seitsemän vuoden välein käytävä kädenvääntö, jossa täysin tyhjentävää ja oikeaa vastausta ei ole. Euroopan unionin jäsenyys ei ole nollasummapeli. Kyse on isommasta asiasta ja Suomen pitkän aikavälin strategisesta valinnasta. Ennen kaikkea saamme turvallisuutta sekä poliittista ja taloudellista vakautta vauhdilla muuttuvassa maailmassa. Suomi kun ei ole Norja sijaintinsa, puolustusratkaisunsa tai luonnonvarojen suhteen.

Selkeä neuvotteluvoitto ja ilon aihe on maamme kokoon nähden Euroopan suurin maaseutukirjekuori, josta hyötyy erityisesti maatalous ja harvaan asuttu Suomi. Maakohtainen 500 miljoonan euron kirjekuori tarvittiin, jotta paketin taakse voitiin taipua. Tästä 400 miljoonaa osoitetaan maatalouteen ja 100 miljoonaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehitykseen, joista Kainuukin hyötyy.

Erityisesti maaseudun kehittämiseen ohjatut varat ovat turvaamassa Suomen huoltovarmuutta, maatalouden kilpailukykyä sekä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseen. Harvaan asuttu Suomi voitti!

Rahoituspaketti ei ole kuitenkaan ongelmaton. Kritiikki Italian ja muiden Etelä-Euroopan maiden huonoa taloudenpitoa kohtaan on aiheellista, eikä euroaluetta saa päästää ylivelkaantumaan. EU:n yhteinen velka ja tulonsiirrot voidaan hyväksyä vain koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa ja tiukoilla ehdoilla.

Valitettavasti kompromissin saavuttamiseksi komission esittämistä budjettilisäyksistä tutkimukseen ja innovointiin leikattiin. Niistä Suomikin on perinteisesti hyötynyt paljon.

Harmillista on myös Suomen vahvasti ajaman oikeusvaltioperiaatteen kirjauksen kärsimä pehmennys, jotta Unkari ja Puola myöntyivät kompromissiin. Niin kauan kuin EU:n rahoituspäätökset perustuvat yksimielisyyteen, on haettava kaikille käyviä yhteisiä nimittäjiä. Tällä kertaa ne löytyivät, rajoja venytellen.

Nyt kun Eurooppa-neuvosto on löytänyt sovun rahoituskehyksestä, siirtyy se seuraavaksi Euroopan parlamentin käsittelyyn. Siirrymme siis petollisten yksityiskohtien ja hiusten halkomisen vaarallisille vesille, joissa pienikin asia merkitsee vähintäänkin miljoonia.