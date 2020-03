Europarlamentista: Kunnianhimoinen Green Deal toimii liikenteen veturina

Aloitin hiljattain liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenenä, kun brittimeppien lähtö parlamentista pisti paikkajakoa uusiksi. Paikka on mielenkiintoinen ja vastuullinen – eurooppalaisten liikennejärjestelmien kytkös omaamme väylien ja rahoituksen osalta ei ole vähäinen.

Ilmastokysymykset valtaavat nyt alaa myös liikenteen maailmassa. EU-komission uusi Vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) vaihtaa vaihdetta suurempaan tavoittelemalla liikenteeseen 90 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä. Tavoite tulee tarkoittamaan panostuksia kestävään liikenteeseen, mutta myös merkittäviä päästökiristyksiä merenkulkuun, tie- ja lentoliikenteeseen.

Päästötavoitteiden myötä raidehankkeisiin on odotettavissa aiempaa enemmän EU:n rahoitusta. Se tarjoaa mahdollisuuksia myös Suomelle, sillä raiderahoitusta tarvitaan kotimaassa nyt useampaan ilmansuuntaan. Niinpä Itäradan tarpeellisuus ja merkitys kasvaa entisestään.

Myös ajoneuvojen vaihtoehtoisten polttoaineiden mahdollisuuksia tarkastellaan EU:ssa tuorein silmin. Harvaan asutulle Suomelle on ratkaisevan tärkeää, että kaikki ympäristöystävälliset ratkaisut sallitaan. Kannustimia pitää luoda sähköautojen lisäksi myös biopohjaisten ratkaisujen käyttöön, sillä sähkön jakeluverkosto ei synny maaseudulle yhtä helposti kuin kaupunkeihin.

Kainuun kärsiessä paikoitellen jopa työvoimapulasta saavutettavuutta on parannettava sekä sisäisesti että ulkoisesti. Pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen maakunnissa yksityisautoilu tulee olemaan välttämättömyys myös tulevaisuudessa, mutta muitakin liikennemuotoja tarvitaan.

Saavutettavuuden ja yhteyksien kokonaisuus täydentyy nopeilla tietoliikenneyhteyksillä. Siinä korostuvat myös suuremmat hankkeet, kuten Koillisväylän kaapeli Euroopan ja Aasian välillä, jossa myös Kainuu ja Kajaani ovat vaihtoehtona vahvasti mukana.

Green Deal ja ilmastokysymykset ohjaavat jatkossa yhä enemmän Suomen ja EU:n liikennepolitiikkaa. Kestäviä ratkaisuja haetaan luonnollisesti myös lähellä ihmisiä. Kainuun ammattiopiston täyssähköauton hankinta, Kainuun soten panostus hybridiautoihin ja Kajaanin kaupungin toimet kannustaa työntekijöitään käyttämään sähköavusteisia polkupyöriä kertovat valmiudesta etsiä uusia ratkaisuja.

Samalla kohtuuhintaisen liikkumisen on oltava jatkossakin mahdollista kaikkialla. Päästötavoitteiden kiristäminen ei saa tarkoittaa syrjäseutujen asukkaiden elinolojen kurjistumista. Liikenteen murros ja tulevat ilmastoratkaisut on toteutettava oikeudenmukaisesti, mutta uudenlaisiin ratkaisuihin on hyvä suhtautua avoimin mielin.

Kirjoittaja on pielaveteläinen keskustan europarlamentaarikko.