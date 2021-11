Europarlamentista: Vihreä aalto hyökyy meriliikenteeseen

Vientivetoinen Suomi nojaa viennissä ja tuonnissa merenkulkuun, johon EU:n hiilineutraaliustavoitteet 2050 tulevat vaikuttamaan.

Pohjoinen, saarimainen sijaintimme ja riippuvuutemme viennistä ovat poliittisen vaikuttamisen ytimessä meriliikenteen ilmastotalkoissa.

Pääsen EU:n energia- ja ilmastopaketin käsittelyssä ison työn äärelle ryhmäni neuvottelijana liikennevaliokunnassa FuelEU Maritime -asetukseen, joka ohjaa uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden osuutta ja käyttöä merenkulussa.

Iso mullistus on luvassa, sillä alusten polttoaineista 98 prosenttia on fossiilisia ja EU:n tavoite on vähentää päästöjä 75 prosenttia alle 30 vuoden aikana.

Satamien infrastruktuuri muuttuu ja sähkön kysyntä kasvaa, kun laivat kytketään tulevaisuudessa maasähköön.

Idässä ja pohjoisessa meriliikenteen muutosten merkitys voi tuntua etäiseltä, mutta ne heijastuvat suoraan alueemme merkittävien vientituotteiden, kuten metsä- ja kemianteollisuuden tuotteiden sekä metalli- ja teknologiatuotteiden liikkuvuuteen ja kilpailukykyyn.

Meriliikenteen kustannusten nousu olisi isku vientiteollisuudellemme ja työllisyydelle.

Kustannusten nousun riski on olemassa, kun myös EU:n päästökauppa ulotetaan meriliikenteeseen.

Tarvitsemme ympärivuotiseen vientiin ja tuontiin jäävahvisteisia aluksia, joiden polttoaineenkulutus on suurempaa.

Jos erityisolojamme ei huomioida, päästökaupan myötä meriliikenteen kustannukset kallistuvat ja FuelEU Maritime voi lisätä näitä entisestään.

Yrityksiemme kilpailuasema EU:n sisämarkkinoilla ei saa heikentyä. Siksi tulevan lainsäädännön on oltava selkeää, ennustettavaa ja kannustavaa.

Valtavan kuljetuskapasiteettinsa ansiosta meriliikenne on tuotetta kohden vähäpäästöisin kuljetusmuoto, vaikka kokonaispäästöt korkeat ovatkin.

Vaarana on, että kasvavat kustannukset siirtävät kuljetuksia meriltä maanteille, joka johtaisi liikenteen päästöjen kasvuun. Se veisi kokonaisuutta ojasta allikkoon.

Lainsäädäntö tarjoaa Suomelle mahdollisuuksia, sillä olemme edelläkävijä kestävien biopolttoaineiden ja uusiutuvan vedyn valmistuksessa.

Näiden kysyntä tulee nousemaan voimakkaasti, kun päästövähennysten tavoitetaso nousee.

Tämä voi tuoda meille uusia työpaikkoja ja siksi on tärkeää, että eri teknologioita kohdellaan tasavertaisesti ja ovet pidetään auki uusille innovaatioille.

Jäsenmaiden erilaiset vahvuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti, sillä yksi ainoa eurooppalainen muotti ei tässäkään uudistuksessa toimi.

Kirjoittaja on kuopiolainen keskustan europarlamentaarikko.