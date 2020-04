Ex-pääministeri Esko Aho mielii jatkokaudelle pakotelistalla olevassa venäläispankissa

Entinen pääministeri Esko Aho aikoo hakea jatkokautta niin sanotulla sektoripakotelistalla olevan venäläisen Sberbankin hallituksessa. Pankin yhtiökokous valitsee uuden hallituksen toukokuun lopussa. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Aho vastasi Lännen Median kysymykseen jatkokaudesta olevansa kiinnostunut jatkosta, mutta ei kommentoinut asiaa enempää.

Aho toimii myös amerikkalaispankki JPMorganin neuvonantajana Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueiden neuvonantajaryhmässä. Tälle tehtävälle sovittiin jatkoa vuodenvaihteessa.

Aho kommentoi noin vuosi sitten, ettei näe ristiriitaa toimimisessa samaan aikaan venäläisessä ja yhdysvaltalaisessa pankissa.

– Tämä kysymys on arvioitu huolellisesti etukäteen, hän totesi tuolloin.

Sberbankin hallituksessa Aho on toiminut vuodesta 2016. Venäjän suurimmalla pankilla on valtio-omistuksen kautta tiivis kytkös Venäjän hallintoon. Pankki on perustettu vuonna 1841 ja sillä on nykyään toimintaa 21 maassa.

Niin sanotulle sektoripakotelistalle päätymisen taustalla ovat Venäjän toimet Ukrainassa vuonna 2014. Sberbankin katsottiin edesauttaneen Venäjän toimia Krimin valtaamisessa.

Pakotteet vaikuttavat pörssilistatun Sberbankin toimintaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla rajoittamalla pitkäaikaista varainhankintaa.

Viime keväänä Aho jätti paikkansa suomalaisten vientiyritysten etuja ajavien East Office of Finnish Industries Oy:n ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin puheenjohtajana.