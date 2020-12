Ex-uusnatsi Esa Holappa: Äärioikeistolainen liikehdintä on muuttumassa Suomessa väkivaltaisemmaksi – "Isku demokratiaa kohtaan"

Entinen uusnatsi Esa Holappa arvioi, että äärioikeistolainen liikehdintä on muuttumassa väkivaltaisemmaksi Suomessa.

– Äärioikeistolainen toiminta on ollut aktiivista pidemmän aikaa. Nyt tämä viimeisin tapaus viittaa selkeästi siihen, että väkivaltaistumista on myös Suomessa.

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii Suomessa äärioikeistoverkostoon liittyvää vakavaa rikosepäilyä. Epäiltyinä on noin kymmenen verkoston jäsentä, joita epäillään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Lähiviikkoina on selviämässä, miten suuresta kokonaisuudesta kaikkiaan on kysymys.

– Äärioikeistolaiseen ideologiaan sisältyy viha ja siihen kiihottaminen. Uusnatsien mielenosoituksissa on nähty suoraan, miten kansanpettureille vaaditaan rangaistuksia, Holappa sanoo.

Esa Holappa on itse avoimesti kertonut menneisyydestään uusnatsina. Hän on ollut perustamassa ja johtamassa Pohjoista vastarintaliikettä (PVL) ja kannattanut avoimesti natsi-ideologiaa. Myöhemmin hänen maailmankuvansa on muuttunut ja hän kirjoittanut ajattelustaan kirjassaan Minä perustin uusnatsijärjestön (2016).

Pieni liike, mutta uhka otettava vakavasti

Esa Holappa arvioi, että Suomessa äärioikeistolainen verkosto on vielä suhteellisen pieni.

Verkoston alle kuuluu useita erilaisia ryhmiä, kuten skinheadeja, valkoisen ylivallan kannattajia ja Soldiers of Odiniin kuuluvia ihmisiä.

– Sitten on uusnatsiliike Kohti vapautta, joka on selkeästi ottanut PVL:n asemaa ja jatkanut sen työtä Suomessa. Eri toimijoita on pyritty viime vuosina yhdistämään, vaikka aatteellisia eroavaisuuksia näiden väillä on. Esimerkiksi Soldiers of Odin on sekalainen ryhmä, johon kuuluu äärioikeistolaisia sekä maahanmuuttovastaisia ihmisiä.

Äärioikeistolaisen liikkeen kannattajia Holappa arvioi Suomessa olevan sadan ja kahdensadan kannattajan välillä.

– Vaikka määrä on pieni, siltikin näihin ääriliikkeisiin pitää suhtautua vakavuudella ja huolella. Ääriliikkeille ei tule antaa sijaa horjuttaa yhteiskuntajärjestelmää ja rauhaa tai tilaa suunnitella hyökkäyksiä demokratiaa vastaan, hän sanoo.

Supo: Äärioikeistolaisen terrorismin uhka kasvanut Suomessa

Suojelupoliisi julkaisi kansallisen turvallisuuskatsauksen lokakuun lopussa. Siinä Supo arvioi, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka on kohonnut Suomessa.

Katsauksen mukaan merkittävimmän turvallisuusuhan Suomessa muodostavat radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa terroristisesta propagandasta.

Suojelupoliisi on tunnistanut ryhmiä ja henkilöitä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-isku Suomessa.

– Myös Suomessa on tunnistettu äärioikeistolaista terroristista toimintaa kannattavia ja sympatisoivia ihmisiä. Samaan aikaan radikaali-islamististen terrorististen toimijoiden aiheuttama uhka ei ole kadonnut mihinkään, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoi katsauksen yhteydessä.

edit klo 19.50: Korjattu kahdessa kohdassa Solders of Odinin kirjoitusasu. Oikea on Soldiers of Odin.