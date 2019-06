F-35 -hävittäjien väki sanoo ongelmien olevan hoidossa - Yhdysvaltalainen lehti kertoo lentäjän turvallisuutta uhkaavista pulmista

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin järjesti keskiviikkona Helsingissä tiedotustilaisuuden, jossa yhtiö kertoi medialle valmistamansa F-35 -hävittäjän hyvistä puolista.

– F-35 antaa strategista etua ja se olisi hyvä myös Suomelle. Olemme toimittaneet yli 400 lentokonetta ja olemme saanet valmistamiskustannukset painettua jo nyt alle 90 miljoonan euroon yhdeltä koneelta. Se on hyvä uutinen myös Suomen HX-hankkeelle, Lockheed Martinin Suomen myynnistä vastaava Mark Pranke sanoo.

F-35 on yksi niistä hävittäjämalleista, joita Suomi harkitsee ostavansa Hornet-hävittäjien korvaajiksi. Ostourakka on nimetty HX-hankkeeksi.

Pranken mukaan yli 90 prosenttia F-35:n osista on ylittänyt luotettavuusodotukset.

Kuitenkin myös ongelmista on raportoitu. Yhdysvaltalainen Defense New s -lehti uutisoi keskiviikkona, että Yhdysvalloissa on havaittu useita ongelmia, jotka voivat vaikuttaa erityisesti lentäjän turvallisuuteen.

Ongelmia ovat lehden saaman dokumentin mukaan suuret vaihtelut ohjaamon ilmanpaineessa, puutteet lentäjän kypärän näytössä sekä pimeänäkökamerassa. Lisäksi suuri nopeus voi vahingoittaa lentokoneen häiveominaisuuksia eli sitä, että lentokone olisi tutkalla vaikeasti havaittava.

Helsingin tiedotustilaisuudessa Lockheed Martinin edustajat kertoivat, että Defense Newsin esille nostamat ongelmat ovat olleet tiedossa ja niihin puututtu.

– Ongelmat on ymmärretty ja niitä on jo korjattu tai ollaan korjaamassa, Lockheed Martinin viestintäpäällikkö Carolyn Nelson Baker sanoo.

– Kerrotuissa ongelmissa ei ole mitään sellaista, mitä ei ole huomattu ja korjattu, totesi puolestaan testilentäjä Billie Flynn .

Myös Defense Newsin artikkelin asiantuntija-arvioissa todettiin, että ongelmat ovat korjattavissa.

Suomen on huollettava

Jos Suomi ostaisi F-35 -hävittäjiä, Suomeen tulisi myös hävittäjien huolto- ja ylläpitotoiminnot.

– On kriittistä, että huolto ja ylläpito onnistuisivat mahdollisessa kriisitilanteissa Suomessa. Jakaisimme oppia Suomen puolustusteollisuudelle tätä varten. Lentokone tulee kehittymään koko ajan ja Suomi auttaisi varmasti kehitystyössä, Pranke sanoo.

Lockheed Martinin mukaan F-35 olisi toimintakykyinen yli 40 vuotta.

Tiedotustilaisuudessa konetta markkinoitiin myös sillä, että se tiivistäisi yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

– F-35 on lisäksi lentokone, joka saa tehtävät suoritettua ja tuo lentäjät kotiin, Flynn sanoi.