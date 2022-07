Fantasia tikittää mekaanisesti lauantai-illan komediassa

Talo jossa kello tikittää

Sub klo 21.00

** Velhotouhuja, kirouksia, kurpitsan oksennusta, pensaan kakkaa ja partavauvan pissaa. ** Velhotouhuja, kirouksia, kurpitsan oksennusta, pensaan kakkaa ja partavauvan pissaa.

Eli Rothin fantasiakomediassa riittää jänskiä juttuja kuin vaikkapa kollega Tim Burtonilla tai Harry Potterilla, mutta yksi tärkeä asia puuttuu: sydän.

Sen tilalla on tekniikkaa, johon elokuvan nimikin viittaa. Mahtaisiko se johtua siitä, että ohjaaja on ansioitunut Hostelin tapaisen kidutuskauhun lajissa? Yritystä kyllä on – jopa niin paljon, että tekijöiden ähinän voi melkein kuulla taustalta. Jack Black tohisee tuttuun tapaan velho Jonathanina, jonka taianomaiseen taloon Owen Vaccaron esittämä sukulaispoika Lewis muuttaa orvoksi jäätyään. Paikalla on myös Cate Blanchett . Sopivan vallattomassa mielentilassa Talo jossa kello tikittää saattaa kuin saattaakin käydä viihteestä. Harmi, ettei ole halloween. Ensiesitys. (USA 2018)

Fingerpori

MTV3 klo 22.35

** Mikko Koukin komedia ei pudottele tuolilta läheskään samaan malliin kuin Pertti Jarlan sarjakuva. Sen parhaissa hetkissä hissutellaan kuitenkin Suomi-versiota Roy Andersonin ruotsalaisista merkkiteoksista. (Suomi 2019)

Hääkarkuri

Yle Teema & Fem klo 21.00

*** George Stevensin musiikkikomedia ei rehentele juonen hienouksilla, mutta askel on kevyt ja olo suloisen tyhjänpäiväinen. Parkettien partaveitsi Fred Astaire on miekkonen, joka onnekseen myöhästyy omista häistään. Sen vuoksi hän nimittäin pääsee tutustumaan Ginger Rogersin esittämään ilomieliseen tanssinopettajaan. Kun klassinen musikaalipari on saatu yhteen, voidaankin stepata sulavasti pelipöytien, satunnaisten liehakoitsijoiden ja isojen orkesterien ääreen. Tyylinmukaisesti helmeilevästä musiikista vastasi Jerome Kern . Huomenna aikansa tyylikäs suosikkipari nähdään elokuvassa Continental – hupainen avioero vuodelta 1934. (USA 1936)

Pekka Eronen