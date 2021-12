Finlandia-ehdokkaista Liksomin Väylää on jonotettava Kainuun kirjastoissa pisimpään – mutta missä on Osmo Tapio Räihälän voittajateoksen ainoa nide Kajaanissa?

Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajaa Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto -teosta jonottaa Kainuun kirjastoissa 32 lukijaa. Niteitä on yhteensä 9. Jonottajista 20 on Kajaanista, jossa tarjolla on 3 kirjaa.

Ehdolla olleista teoksista pisimmät jonot ovat kuitenkin Rosa Liksomin …