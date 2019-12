Finnhems toivoo nopeaa ratkaisua lääkärikopterikiistaan – kansanedustaja penää ministeri Krista Kiurulta linjanvetoa lentojen järjestämiseen jatkossa

Lääkärihelikopterikiistaan kaivataan nopeaa ratkaisua.

– Yleisesti on tiedossa, että asia tulisi ratkaista nopeasti. Finnhemsissä luotetaan siihen, että ministeriö toimii sen mukaisesti, kommentoi toimitusjohtaja Jyri Örri Finnhemsistä Lännen Medialle sunnuntaina.

Örri korosti, ettei yritys tee kopteritoiminnan järjestämiseen liittyviä päätöksiä vaan ne kuuluvat ministeriölle.

Finnhemsiä kuitenkin kiinnostaa, miten ministeriö aikoo käyttää lääkärikopteritoiminnan järjestämisestä teettämäänsä selvitystä päätöksenteossa.

– Tiedossamme on, että ensihoidon kentältä on kommentoitu selvitysmiehen raportin sisältöä ja korjattu siinä esille nostettuja seikkoja ja epäkohtia. Myös Finnhems on toimittanut ministeriöön omat kommenttinsa, Örri sanoo.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) jätti perjantaina kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (Sdp.) linjausta lääkärikoptereita koskevaan kiistaan.

Kansanedustaja Kiuru penää ministeri Kiurulta vastausta siihen, miksi nykyinen kopterioperoinnin ostopalvelujärjestely pitäisi purkaa ja hankkia kopterit valtion omistukseen.

– Millaiset toiminnalliset ja kustannusvertailut ministeri voi esittää eduskunnalle, kun näin mittavaa, ilmeisesti jopa sadan miljoonan euron hanketta ollaan esittämässä rahoitettavaksi, Pauli Kiuru kysyy.

"Korkeatasoinen toiminta tärkeintä"

Kirjallinen kysymys liittyy hallituksen suunnitelmiin perustaa erillinen valtionyhtiö hoitamaan lääkärikopteritoimintaa.

Tällöin valtio hankkisi lääkärikopteritoimintaa varten kaluston ja palkkaisi toimintaa pyörittävän henkilökunnan.

Viime tiistaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) palkkaama selvitysmies Jyri Lilja käveli toimeksiantajansa yli päätymällä siihen, ettei valtion kannata hankkia omia koptereita.

Finnhemsin mukaan tärkeintä on, että lääkärikopteritoimintaa koskevat päätökset mahdollistavat ensiluokkaisen ja kansalaisten kannalta yhdenvertaisen toiminnan. Koptereiden omistajalla ei Finnhemsille ole väliä.

– Tärkeintä on, että Suomessa pystytään säilyttämään korkeatasoinen lääkärihelikopteritoiminta jatkossakin, Örri sanoo.

Kiista ei vaikuta lääkärilentoihin

STM:n selvitysmiehen mukaan valtiolle tulisi edullisimmaksi perustaa vain hallinnointiyhtiö, joka hankkisi kopterioperoinnin yksityisiltä toimijoilta kilpailutuksen perusteella myös vuodesta 2022 eteenpäin.

Näin tekee sairaanhoitopiirien omistuksesta valtiolle siirtyvä Finnhems tällä hetkellä.

Kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan nykyinen järjestelmä on käyttövarma, kustannustehokas ja eurooppalaisittain parasta laatua, ja sen siirtämisessä valtion omistukseen on epävarmuustekijöitä kuten liian nopea aikataulu.

Myös STM:n selvitysmies moitti aikataulua liian tiukaksi kopterien ja koulutetun henkilöstön hankkimiseen.

Finnhemsistä kerrotaan, ettei kiista lääkärikopteritoiminnan järjestämisestä vaikuta kopteritoiminnan arkeen tai potilaiden hoitoon.

– Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta sekä tukikohdissa että hallinnossa toimii koko ajan hätätilapotilaiden parhaaksi, Örri sanoo.