Fiskars Group aloittaa 476 toimihenkilöä koskevat yt-neuvottelut Suomessa – Irtisanomisten odotetaan koskevan korkeintaan 60 työntekijää

Noin 60 Fiskars Groupin toimihenkilön työpaikka Suomessa on vaarassa. Fiskars Group ilmoitti maanantaina aloittavansa yt-neuvottelut viikon päästä maanantaina. Yt-neuvotteluiden piirissä on 476 toimihenkilöä.

Myymälä-, tehdas- ja jakelukeskushenkilöstö eivät ole Suomessa yt-neuvottelujen piirissä. Fiskars Group ilmoitti 4. joulukuuta suunnittelevansa organisaatiorakenteensa uudistamista sekä tehokkuuden parantamista.

Yhtiö käynnisti konserninlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tarkoituksena on vähentää kuluja. Säästöjä on tarkoitus saada aikaan useilta eri osa-alueilta. Henkilöstövähennysten lisäksi säästöjä tavoitellaan päällekkäisyyksiä poistamalla ja prosesseja ja työtapoja yksinkertaistamalla.

Maailmanlaajuisesti loppuvat työt 220 toimihenkilöltä

Uuden organisaatiorakenteen suunnittelu on edennyt. Fiskars Group tiedotti, että muutosten odotetaan johtavan maailmanlaajuisesti noin 220 toimihenkilön vähentämiseen. Yhteistoimintaneuvottelujen aikana on tarkoitus avata myös uusia tehtäviä.

Muissa maissa, joihin muutoksilla on henkilöstövaikutuksia, neuvotteluprosessit aloitetaan paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti. Aikataulut vaihtelevat maittain.

– Liiketoimintaympäristömme muuttuu edelleen. Rakennamme yrityksen tulevaisuutta ja keskitymme entistä selkeämmin kuluttajiin strategisten prioriteettiemme mukaisesti. Jatkamme uudistumista kohti yhtenäistä yhtiötä, jolla on yhteiset tavoitteet, strategia ja arvot, ja vahvistamme kilpailukykyämme, Fiskars Groupin toimitusjohtaja Jaana Tuominen sanoi tiedotteessa.

– Vaikka nämä toimet varmistavat mahdollisuutemme investoida tulevaisuuteemme, ovat päätökset henkilöstövaikutuksen takia vaikeita. Tuemme henkilöstöämme läpi prosessin ja tulemme viestimään avoimesti ja osallistaen, Tuominen lupasi.

Säästöohjelma päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä

Ohjelmalla Fiskars Group tavoittelee 20 miljoonan euron vuosittaisia nettokustannussäästöjä, edellyttäen että se toteutuu kokonaisuudessaan. Tavoiteltujen kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan asteittain, ja valtaosan odotetaan näkyvän konsernin tuloksessa ohjelman aikana. Ohjelman odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ohjelman kokonaiskustannusten odotetaan olevan arviolta 30 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Fiskars Group aikoo samalla jatkaa kasvupanostuksia, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Kasvupanostuksiin lukeutuvat muun muassa verkkokauppa ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Viime vuoden kolmannen neljänneksen lopussa Fiskars Group työllisti noin 7 300 henkilöä 30 maassa. Suomessa työntekijöitä on 1 100. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli sadassa maassa ja yhtiö on maantieteellisesti läsnä Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa.

Fiskars sai alkunsa vuonna 1649 ja se on Suomen vanhin yritys. Nykyisin Fiskars Groupin brändeihin kuuluvat Fiskarsin lisäksi Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood.

Iittalan pääkonttori on Helsingissä. Suomessa toimipisteitä on Helsingin lisäksi Hämeenlinnan Iittalassa, Raaseporin Fiskarsissa ja Billnäsissä ja Leppävirran Sorsakoskella.