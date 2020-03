Fortum hiilivoimasta kritisoidun Uniperin strategiasta: "Haluamme sopia toimenpiteistä, joilla päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa"

Valtio-omisteinen energiayhtiö Fortum on kommentoinut hiilivoimastaan tunnetun saksalaisen Uniper-energiayhtiön uutta strategiaa. Fortum ilmoitti syksyllä kasvattavansa Uniper-omistuksensa yli 70 prosenttiin.

– Uniperin strategia on selkeä askel oikeaan suuntaan ja on linjassa Fortumin Uniper-investoinnin strategisten perusteiden kanssa. Olemme erityisen ilahtuneita siitä, että Uniper sitoutuu strategiassaan puhtaan energiaportfolion kehittämiseen, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark yhtiön tiedotteessa.

Fortumin Uniper-omistus on herättänyt kovaa arvostelua Uniperin hiilivoimakytkösten takia. Saksan on määrä luopua hiilivoimasta vuoteen 2038 mennessä, mutta hallitus on päättänyt antaa luvan liittää Uniperin uusi Datteln 4 -kivihiilivoimala sähköverkkoon tulevana kesänä. Vastineeksi uuden voimalan luvasta Uniper on luvannut sulkea vanhoja voimaloitaan.

Fortum sanoo tukevansa Uniperin suunnitelmaa hiilivoimasta luopumiseksi sekä yhtiön sitoumusta kehittää puhtaan kaasun ratkaisuja.

"Konkreettisia toimia päästövähennyksiksi"

Uniperin julkaisema hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei sisällä yhtiön Venäjän toimintoja.

– Tämä on ymmärrettävää, koska Venäjän talous ja energiasektori ovat hyvin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, eikä tilanne todennäköisesti tule olennaisesti muuttumaan vuoteen 2035 mennessä. Fortum on valmis jatkamaan keskusteluja Uniperin ja Venäjän viranomaisten kanssa siitä, kuinka yritysten toiminnan ja Venäjän energiapolitiikan tulisi kehittyä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, Fortum muotoilee tiedotteessaan.

Lundmark jättää Fortumin viimeistään elokuun loppuun mennessä ja siirtyy Nokian toimitusjohtajaksi.

– Kun Fortumista tulee Uniperin enemmistöomistaja, odotamme läheistä yhteistyötä Uniperin ja sen henkilöstön kanssa strategioiden yhteensovittamiseksi ja yhteisen vision luomiseksi. Haluamme myös sopia konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla Uniperin asettamat päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, Lundmark toteaa.