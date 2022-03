Gallup: Oletko varautunut pitkiin sähkökatkoksiin tai kyberuhkiin?

"Ei tällä hetkellä, mutta puhetta on ollut. On meillä kynttilöitä ja pattereita. Jonkin verran on otettu käteistä, aina on käteistä rahapussissa. Kotivaraa on kyllä laajennettu jopa elintarvikkeissa. Kyllä varmaan pari viikkoa pärjättäisiin, mutta jos sähköt menee, niin…