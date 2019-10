George Clooney puhuu tarinan luomisesta talouselämän foorumissa - Megaluokan julkkikset saadaan paikalle hyvällä maineella ja huolenpidolla

Nordic Business Forum on kasvanut kansainväliseksi tapahtumaksi, joka vetää talouden ja teknologia huippuasiantuntijoita Suomeen.

Näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja George Clooney esiintyy torstaina Suomessa. Hän on yksi keskiviikkona alkavan Nordic Business Forumin pääpuhujista.

Talouselämän päättäjille suunnatussa tapahtumassa Clooney puhuu siitä, miten tarinat luovat yritysten kasvua ja miten tarina jonkin tuotteen ympärille muodostetaan.

Hän itse on ollut mukana perustamassa muun muassa yhtiötä, joka on kehitellyt tequilaa, joka ei aiheuttaisi seuraavan päivän krapulaa. Muutama vuosi sitten Clooney myi osuutensa yrityksestä.

Mediatietojen mukaan hän käytti osan tuotoistaan koulujen rakentamiseen Libanoniin, josta hänen vaimonsa on kotoisin.

– Hän on taitava kertomaan, miten tarina jonkin tuotteen ympärillä muodostetaan ja miten tarinaa muokataan, Nordic Business Forumin toimitusjohtaja Aslak de Silva sanoo.

De Silvan mukaan Clooneyn piti tulla puhujaksi jo kaksi vuotta sitten, mutta hänen esiintymisestä peruuntui perhetapahtuman vuoksi. Clooneyn vaimo synnytti kaksoset.

– Jo silloin hän lupaili tulla myöhemmin puhujaksi tapahtumaamme, muttemme pitäneet tätä itsestään selvänä. Olimme jatkaneet neuvotteluja ja kesällä olimme neuvottelemassa asiasta Los Angelesissa, de Silva kertoo.

Nordic Business Forumissa keskiviikkona iltapäivällä puhuu Steve Wozniak , joka on toinen Applen perustajista.

Wozniak tutustui Steve Jobsiin vuonna 1969. Yhdessä he rakensivat tietokoneen, jonka nimeksi annettiin sittemmin ikoniseksi muodostunut Apple.

Wozniakin ura Applessa päättyi 1980-luvun loppupuolella. Sen jälkeen hän on omistautunut vapaaehtoistyölle ja hallitustyöskentelyyn. Suomessa hän puhuu luovuudesta, teknologiasta ja innovaatioista.

Kovat nimet arvostavat hyvää huolenpitoa

Aiemmin Nordic Business Forumin pääpuhujia ovat olleet muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama (2018) ja näyttelijä, kuvernööri Arnold Schwarzenegger (2016).

Koko tapahtumahistorian ensimmäisiä kansainvälisiä huippupuhujia oli yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore . Silloin elettiin vielä aikaa, jolloin tapahtumapaikka oli Jyväskylässä.

– Jouduimme keräämään puhujapalkkion vuoksi rahaa etukäteen, mutta kukaan ei edes oikein edes uskonut, että olisimme saaneet hänet Jyväskylään, de Silva sanoo.

Tapahtuman järjestäjät saivat kuitenkin kerättyä rahoituksen etukäteen ja Gore noudettiin Jyväskylän kaupunginjohtajan autolla Tikkakosken lentokentältä. Jyväskylän Paviljongissa pidetty tilaisuus keräsi noin kaksi tuhatta kuulijaa.

– Olemme aina halunneet pitää hyvää huolta puhujistamme. Järjestämme heille lähes kaiken, mitä he haluavat. Se, että huolehdimme heistä niin hyvin, on myös yksi syy siihen, että onnistumme saamaan hyviä puhujia tapahtumaamme. On tärkeää, että muut puhujat kertovat meistä hyvää, de Silva sanoo.

Yhdellä lipulla kuukauden työmäärä

Nordic Business Forum on tätä nykyä kaksipäiväinen tapahtuma, joka myydään vuosittain loppuun. Niin on käynyt myös tänä vuonna.

Yli kolmannes kävijöistä on toimitusjohtajia, yrittäjiä ja hieman yli puolet kävijöistä on miehiä. Vieraiden ikähaarukka on kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen ikävuoden välillä.

Tapahtuman suosiota ei hälvennä edes liput, joista saa maksaa yli tuhannesta eurosta ylöspäin. De Silvan mukaan kansainvälisesti katsottuna lippujen hinnat ovat jopa alhaiset.

– Maailmalla vastaavanlaisen tapahtuman liput maksavat jopa viisinkertaisesti enemmän. Meillä lipun hintaan kuuluvat ruokailut ja juomat.

– Hintataso on kohtuullinen myös silloin, jos sitä vertaa yksittäisen koulutuspäivän järjestämiseen, joka sekin maksaa tuhannen euroa. Nyt kahdessa päivässä kuulee kaksitoista puhujaa, joiden annista saa sparrausta ja innostusta, tapaa verkostoitumismielessä kymmeniä ihmisiä, joita ei muuten näkisi, niin yksistään tämä vastaa monelle jo useamman kuukauden työpanosta, de Silva vertailee.

Nordic Business Forum pidetään Helsingin Messukeskuksessa 9.-10. lokakuuta.