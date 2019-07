Gösta haluaa auttaa ja ymmärtää kaikkia – tehosta jää puuttumaan jotain

Gösta

★★★ Kun Gösta sitoo keinutuolin tarakalle ja lähtee polkemaan, se kertoo jotain sarjasta. Vanhanaikainen pyöreämuotoinen keinutuoli tuo mieleen lämpimän ailahduksen, Göstan pyöräily oudon lastin kanssa on koomista, ja hän onnistuu saamaan rakennelman perille työpaikalleen.

Silti jotain puuttuu. Gösta on kuin pilkkomaan pystyvä mutta teroittamista kaipaava kirves.

Gösta on lastenpsykologi, joka on ensimmäisessä työpaikassaan pienessä kaupungissa. Vilhelm Blomgren on kiltti ja auttavainen Gösta.

Kiltteydessä ei ole mitään pahaa, vaan sitä saisi olla maailmassa enemmänkin. Göstan lempeyden ylitsevuotavuus saa ajoittain toivomaan, että ruudun läpi voisi läimäyttää häntä: jämäköidy.

Lucas Moodyssonin sarja

Lucas Moodysso n on ohjannut ja käsikirjoittanut sarjan. Kyseessä on HBO Nordic -suoratoistopalvelun ensimmäinen pohjoismainen alkuperäissarja.

Moodyssonin käsialaa ovat myös kahdesta teinitytöstä kertova menestyselokuva Fucking Åmål ja Lilja 4-ever , jossa pääosassa on prostituoiduksi huijattu tyttö.

Persoonallisia tyyppejä Göstassa ovat myös kämppäkaveri, vaitelias Hussein ( Nidhal Fares ), tyttöystävä Melissa ( Amy Deasismont ) ja ensimmäisen osan loppupuolella sisään rynnistävä isä ( Mattias Silvell ).

Neljä ensimmäistä jaksoa tulee katsottavaksi tänään. Loput kahdeksan julkaistaan HBO Nordic maksullisessa suoratoistopalvelussa maanantaisin kahden jakson erissä.

HBO Nordic -suoratoistopalvelu 1.7.