Hääpukuja Suomen morsiamille

★★★ Kanavasurffaillessa on silloin tällöin tullut vastaan amerikkalainen Tahdon morsiuspuvun . Kiljunnan, kääkätyksen ja mauttomien tylliunelmien rävähtäessä ruutuun olen äkkiä vaihtanut kanavaa.

Nyt sarjasta on tehty kotimainen versio, joka on paljon maanläheisempi ja mukavampi katsoa. Morsiamet ovat keitä tahansa meistä: on niin verovirkailijaa kuin maatalon emäntääkin.

Sarjaa luotsaavat pukuliikkeen omistaja Niina Kuhta ja muodin asiantuntija Sami Sykkö . He hoitavat hommaansa taidolla ja tyylillä.

Jokaisessa jaksossa tavataan kolme eri morsianta, jotka saapuvat makutuomareina toimivien läheistensä kanssa valitsemaan hääpukuaan. Hääpuku on morsiamille elämää suurempi vaate, jonka suhteen ei haluta tehdä kompromisseja.

Ensimmäisessä jaksossa morsiuspukua etsii muun muassa Siiri , joka on avioitumassa Antti Railion kanssa. Etelä-Pohjanmaalta tulee mukaan suorapuheinen raati. "Ristus notta mitä se on rykässyt päälleen", kuuluu yksi kommenteista.

Yhden morsiamen suosikkipuku on juuri lähtenyt liikkeestä toisen asiakkaan matkaan. Kolmannella puolestaan on todella haastavat vaatimukset muun muassa värin suhteen.

Yksi asia morsiuspukujen maailmassa ihmetyttää. Morsiuspukumuoti taitaa olla nyt todella avokaulaista. Hyvin syvään uurretut dekolteet muistuttavat filmitähtien kohahduttavia iltapukuja punaisella matolla. Mutta sopivatko ne kirkkohäihin?

Sitäkään en ymmärrä, miksi ohjelman amerikkalaisversion nimi on Tahdon morsiuspuvun, mutta suomalaisen version pitää olla kankeasti puoliksi englanninkielinen nimihirviö.

