Haaveesta totta: Timo Honkila rakentaa yli satavuotiaasta hinaajasta ravintolalaivan Kajaaninjoen rantaan

Timo Honkila on haaveillut nykyistä vilkaammasta Kajaanin Kauppatorin rannasta jo kauan. Ihmisistä istumassa terassilla ja laivaravintolassa, musiikista ja yhdessäolosta. Honkilan mielestä jokiranta puistoineen ja vastarantoineen on kaunis. Palvelujen täyttämänä tori jäisi myös kaupungissa vierailevien mieleen.

"Kauppatorin ranta on paikkana kaupungin paras, mutta silti lähes käyttämätön. Muissa kaupungeissa vastaavat paikat vesistön äärellä ovat hyödynnettyjä", Kajaanin Keila-Keskuksen yrittäjänä toimiva Honkila sanoo.

Haaveestaan hän puhui kavereilleen ja pyysi heistä yhtä etsimään ravintolaksi sopivaa laivaa.

"Heinävedeltä se sitten löytyi. Käytiin katsomassa ja haettiin pois", Honkila toteaa Kuurnan telakan rannassa, missä Ms Annastiina seisoo laiturin kyljessä.

Mies katselee alusta ja naurahtaa, ettei se sentään vielä ole uponnut. Teräslaiva on rakennettu vuonna 1916. Silloin laiva oli tiettävästi nimeltään Maria ja kuului A. Ahlström Oy:lle. Maria toimi hinausaluksena muun muassa Ahlstömin Pihlavan kuitulevytehtaalle Porissa. Myöhemmin aluksen omistivat Nils Hacklin Ky, Mäntyluodon Hinaus Oy ja Vainion Hinaus Oy. Laiva oli siis työjuhta, alun perin höyrykoneella varustettu mutta vuonna 1959 se sai dieselmoottorin. Jossain vaiheessa nimikin vaihtui. Etuliite, Ms, viittaa moottorilaivaan, motor ship.

Ennen matkaansa Kainuuseen Ms Annastiina oli Honkilan mukaan yksityishenkilön omistuksessa. Alus löytyy myös Heinäveden kunnan esitteestä vuodelta 2012.

"Matkailija voi seilata Kuopiosta tai Savonlinnasta Heinävedelle ihaillen kaunista kansallismaisemaa", esite lupaa.

Ms Annastiinassa on paikat 12 hengelle, vuoteet 4–5:lle ja sauna.

Teräslaiva odottaa remonttia Kuurnan telakalla. Kuva: Tiina Suutari

Timo Honkila haluaa elävöittää Kajaanin Kauppatorin rantaa ravintolaliiketoiminnalla. Kuva: Tiina Suutari

Laivan kuljetus Kajaaniin loppusyksyllä 2019 herätti kaupunkilaisissa kiinnostusta. Reilun 15-metrin mittaista ja vajaa neljä metriä korkeaa alusta lavetilla ei voinut olla huomaamatta. Facebookiin ilmestyi useita kuvia ja kysymyksiä, mutta Honkila pysyi vaitonaisena. Hän halusi ensin katsoa, miten haave alkaisi saada siipiä alleen: saisiko hän esimerkiksi luvan sijoittaa laivan Kauppatorin rantaan.

Keskiviikkona Kajaanin ympäristötekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kaupungin ja Honkilan neuvotteleman kymmenvuotisen vuokrasopimuksen terassia varten. Kaupungininsinööri Matti Nousiainen toteaa, että laivaravintola terasseineen on juuri sitä, mitä kaupunki toivoo.

"Se on hyvä lisä torin palveluille", Nousiainen sanoo.

Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjä voi tuoda laivansa torin rantaan ja rakentaa sen yhteyteen noin 367 neliön terassin keittiöineen ja wc-tiloineen. Wc-tilat palvelevat ravintolan asiakkaiden lisäksi torikauppiaita ja yleisöä.

Ms Annastiina kuljetettiin Heinävedeltä Kajaaniin syksyllä 2019. Kuva: Pekka Pajala

Nyt Honkila aikoo panna tuulemaan ja rakentaa aluksen osittain uudestaan. Laivan takaosassa sijaitsevat sauna ja varasto puretaan ja tilalle tulee rakennelma, jonka sisään ja katolle voi sijoittaa asiakaspöytiä. Pöytiä tulee lisäksi laivan kannelle ja etuosaan katon alle. Yhteensä laivaan ja terassille on määrä mahtua pari sataa asiakaspaikkaa.

Remontissa alus saa uuden, mustavalkoisen värityksen ja samalla uuden nimen. Minkä – sitä Honkila ei vielä tiedä.

Ravintolaliiketoimintaa varten yrittäjän on haettava pino erinäisiä lupia, joiden aikataulua on vaikea ennakoida. Tarkoituksena on, että laivaravintola aloittaisi toimintansa viimeistään kesäkuussa. Honkila kuvailee, että keittiö valmistaa muun muassa lämpimiä voileipiä, salaatteja ja hampurilaistyyppistä syötävää. Työntekijöiksi hän laskee tarvitsevansa kesä-elokuuksi kolme kokkia ja kolme ravintolatyöntekijää.

"Siinäkin riittää pohtimista, mistä heidät löydän", yrittäjä sanoo viitaten alan työntekijäpulaan.

Yleisön viihdykkeeksi Honkila suunnittelee elävää musiikkia ja toivoo, että esiintyjät kiinnostuvat mahdollisuudesta. Sen sijaan risteilyjä ei ole luvassa, ei ainakaan ensimmäisenä kesänä.

"Pitää sitten katsoa, mitä halutaan. Voi olla, että tulee jokin toinen laiva risteilyjä varten", Honkila pohtii.

Viimeksi Nuasjärvellä on risteillyt Annastiinaan verrattuna kooltaan kaksinkertainen Sininen Ajatus, mutta huonoin tuloksin: toiminta päättyi kahden kesän, 1991 ja 1992, jälkeen konkurssiin.

Laivaravintolan terassi sijoittuu Kauppatorin rannan laiturille ja osittain myös nurmialueelle. Kuva: Tiina Suutari.

Ravintolahankkeestaan Honkila on saanut pelkästään kiittävää palautetta. Moni on innoissaan uudesta palvelusta.

"Paitsi että hullunahan ne pitää", mies nauraa. Sitten hän vakavoituu:

"Ei tästä mitään kultakaivosta tule, mutta toivotaan, että pärjätään."

Honkilan mukaan ravintolalaivan ja terassin investointikustannukset pyörivät 100–150 tuhannessa eurossa. Jo laivan kuljetus maksoi yllättävän paljon.

"Mutta mikään business ei ole ilmaista."

"Toivottavasti terassista tulee viihtyisä. Sellainen, jonne ihmiset haluavat tulla viettämään aikaa ja nauttimaan joen rannasta ja torimaisemasta", visioi Honkila.