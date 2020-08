Haavisto keskusteli Valko-Venäjän ulkoministerin kanssa – "Jos lakeja ja ihmisoikeuksia on räikeästi rikottu, niin jollain tavalla siihen on puututtava"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) keskusteli Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makein kanssa puhelimitse Valko-Venäjän vaalien jälkeisestä tilanteesta tiistaina.

Valko-Venäjän 9. elokuuta järjestetyt vaalit ovat laukaisseet protesteja ja lakkoja sen jälkeen, kun maata 26 vuotta hallinnut Alexandr Lukashenko julistettiin voittajaksi. Lukashenkoa on syytetty vaalivilpistä ja kovista voimatoimista mielenosoittajia vastaan.

Haavisto kertoo vedonneensa Makeihin, jotta mielenosoituksissa pidätetyt sekä muut poliittiset vangit, kuten aiemmin pidätetyt vastaehdokkaat vapautettaisiin.

– Puhuimme myös siitä, voisiko Etyj, jonka vaalitarkkailijat eivät päässeet maahan, tehdä tässä tilanteessa enemmän. Tietysti vetosin siihen, että hallitus keskustelisi oppositiovoimien kanssa ja siellä päästäisiin pattitilanteesta eteenpäin.

Lisäksi Haavisto kertoo nostaneensa keskusteluun EU:n Valko-Venäjän vastaiset pakotteet. Pakotteet olivat esillä EU:n ulkoministerien ylimääräisessä kokouksessa perjantaina, ja pakotteiden valmistelu jatkuu EU-komissiossa keskiviikkona.

– Totesin, että väkivallan käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan tai vaalituloksen väärentäminen ovat asioita, joissa EU:lla on keino käyttää pakotteita tällaisiin toimiin syyllistyviä kohtaan. Vaikutelma oli, että hallitus on siellä yvin tukalassa tilanteessa ja pakotteet oli noteerattu.

Haaviston mukaan pakotteita voitaisiin kohdistaa esimerkiksi poliisivoimiin. Keinovalikoimaan voisi Haaviston mukaan kuulua henkilöihin kohdistuvat matkustusrajoitukset sekä EU:n alueella olevien pankkitilien jäädyttäminen.

– Poliisiasemilla on henkilöitä muun muassa hakattu tai pidätetty laittomasti. Tunnelma ministerikokouksessa oli sellainen, että sellaisilla ihmisillä ei ole asiaa EU:n alueelle. Oikeudentunto EU:n puolelta tällaisessa asiassa täytyy olla vahva. Jos lakeja ja ihmisoikeuksia on räikeästi rikottu, niin jollain tavalla siihen on puututtava.

Haavisto kertoo, että Venäjän liikkeitä Valko-Venäjän suhteen seurataan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on uutistoimisto Reutersin mukaan painottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macronille ja Saksan liittokansleri Angela Merkelille , ettei Venäjä hyväksy Valko-Venäjän johdon painostamista. Lisäksi sosiaalisessa mediassa levisi viikonloppuna Venäjältä kuvia tunnuksettomista sotilasajoneuvoista, joiden on spekuloitu olevan matkalla kohti Valko-Venäjää.

– Katsotaan tilannetta siitä näkökulmasta, että asia pitäisi ratkoa Valko-Venäjän sisällä, eikä mikään ulkopuolinen taho tai voimankäyttö tilannetta helpota. Tämä oli myöskin vetoomukseni Valko-Venäjän ulkoministerille, että väkivallalla ja voimakeinoilla ei voi tällaista tilannetta ratkaista, vaan neuvotteluja ja dialogia eteenpäin viemällä.

Makei keskusteli puhelimitse tiistaina myös Ruotsin ulkoministeri Ann Linden kanssa. Valko-Venäjän ulkoministeriön mukaan Makei keskusteli Linden kanssa yhteistyömahdollisuuksista Euroopan Unionin kanssa.

Valko-Venäjän ulkoministeriön mukaan Haavisto ja Makei ilmaisivat olevansa halukkaita pitämään yllä maiden välistä kommunikaatiota ja dialogia.