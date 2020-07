Habarovsk nousi Putinia vastaan – kymmenet tuhannet jatkavat protestia murhasyytteillä vangitun kuvernöörin palauttamiseksi

Venäjän Kaukoidässä lähellä Kiinan rajaa on meneillään ihmeellinen tapahtumasarja. Kymmenet tuhannet habarovskilaiset kokoontuvat ilta illan jälkeen mielenosoitukseen, joka ei näytä laantumisen merkkejä.

Turvallisuuspoliisi ja muut viranomaiset eivät ole toistaiseksi hajottaneet rauhanomaisia protesteja kovin ottein ja summittaisin pidätyksin, kuten on totuttu näkemään pääkaupunki Moskovassa yli 6 000 kilometrin päässä Habarovskista. Moskovan ja Habarovskin etäisyyttä kuvaa kaupunkien välinen seitsemän tunnin aikaero.

Lauantaina Habarovskiin kokoontui toistaiseksi suurin mielenosoitus. Ihmiset huusivat muun muassa "Eroa Putin" ja "Putin on varas". He vaativat vangitun kuvernöörin Sergei Furgalin , 50, palauttamista Moskovasta Habarovskiin ja hänen syytteidensä käsittelyä paikallisessa tuomioistuimessa.

Mielenosoitus on hämmästyttävä harvinaisuus, sillä se on suunnattu avoimesti presidentti Vladimir Putinin päätöstä vastaan. Putin on nimittänyt kapinoivalle alueelle virkaa tekeväksi kuvernööriksi siellä huonosti tunnetun tukijansa Mihail Degtjarjovin .

Mielenosoittajat eivät ole hyväksyneet Degtjarjovia tehtävään, vaan he ovat täyttäneet iltaisin kaupungin pääkadun ja yhä Leninille nimetyn keskusaukion vaatiakseen valitsemaansa kuvernööriä takaisin. Uutiskanava Current Timen mukaan protesti lopetetaan joka ilta tunnollisesti viranomaisten määräämänä aikana kello 22.

Keskusvalta ei luota paikallisiin poliiseihin?

Habarovskin mielenosoitukset alkoivat, kun turvallisuusviranomaiset pidättivät kuvernööri Furgalin kolme viikkoa sitten. Valtiontelevisio on näyttänyt moneen otteeseen, miten Furgalille tehtiin ruumiintarkastus ja hänet vietiin pois. Sen sijaan mielenosoituksista Venäjän valtamedia on pysynyt vaitonaisena.

Moskovassa on raahattu mielenosoittajia pidätysbusseihin paljon pienemmistä protesteista, ja jopa yhden hengen hiljaisia mielenilmauksia on hajotettu kovalla kädellä vedoten koronarajoituksiin.

Venäjää tuntevat pitävät yllättävänä, että Habarovskissa mellakkapoliisi ei ole iskenyt protestoijien kimppuun. On mahdollista, että Moskovan kovan linjan kannattajat eivät luota asiassa paikalliseen virkavaltaan. Protesti on niin laaja, että monella poliiseista on mielenosoittajien joukossa perheenjäseniä ja sukulaisia.

Tuomiolle kauas Moskovaan

Vuodesta 2018 virassa ollut Furgal kuljetettiin pidätyksen jälkeen tiukasti käsiraudoissa Moskovaan Basmannyin oikeuteen, jossa monet viime vuosien poliittisista tuomioista on luettu. Venäjän järjestelmässä syyte johtaa lähes poikkeuksetta myös tuomioon.

Habarovskilaisia Moskovan oman käden oikeus heidän asioissaan raivostuttaa. Keskushallinto ei normaalisti osoita kiinnostusta kaukaisen kolkan asioihin, vaikka siellä onkin Venäjän valtiolle tärkeitä luonnonvaroja ja puolustusteollisuuden laivanrakennusta.

Putinin kesä-heinäkuun vaihteessa järjestämässä kansanäänestyksessä perustuslain muuttamisesta – ja samalla presidentin valtakausien määrän nollaamisesta – Habarovsk äänesti koko Venäjän tapaan "kyllä". Virallisissa tuloksissa puolesta oli kuitenkin "vain" 62,8 prosenttia äänestäneistä, mikä ehkä kasvatti Kremlin tyytymättömyyttä kuvernööri Furgaliin. Koko maassa kyllä-ääniä laskettiin 78,6 prosenttia.

Rangaistus Putinin ehdokkaan voittamisesta?

Vuoden 2018 kuvernöörinvaaleissa Habarovskin asukkaat jättivät valitsematta virkamiesten ja Putin-lojalistien Yhtenäinen Venäjä -puolueen ehdokkaan, silloisen istuvan kuvernöörin Vjatsheslav Shportin . Tällainen kapina on venäläisissä vaaleissa äärimmäisen harvinaista: koko maassa muiden kuin Yhtenäisen Venäjän aluejohtajia valittiin kolme.

Putinin ehdokkaan sijaan habarovskilaiset nostivat kuvernööriksi nationalisti-populisti Vladimir Zhirinovskin puoluetta LDPR:ää edustavan Furgalin.

Furgal ei kuulu Venäjän niin sanottuun länsimieliseen oppositioon, kuten eivät muutkaan kuvernööriksi valitut valtapuolueen ulkopuoliset ehdokkaat. Heistä kaksi oli LDPR:n jäseniä ja yksi kommunisti.

Zhirinovskin puolueen nimi LDPR tulee sanoista "Venäjän liberaalidemokraattinen puolue", mutta Venäjän järjestelmää kuvaavasti se ei ole aatteiltaan sen enempää liberaali kuin demokratiamielinenkään. Puolue on käytännössä Putinin valtakoneistoon kuuluva näennäisoppositiopuolue, joka on usein tarjonnut poliittisen turvapaikan rikollisille.

Esimerkiksi Britanniassa ex-vakooja Sergei Litvinenkon poloniummurhasta syytetty venäläisagentti Aleksandr Lugovoi sai puolueelta parlamentaarisen syytesuojan vuonna 2007 duuman jäseneksi nostettuna.

Zhirinovskin "liberaalidemokraattien" poliittisia kantoja voisi kuvata sijoittuviksi venäläispatriotismin ja äärioikeistolaisuuden väliin.

Ällistyttävän paljon ihmisiä liikkeellä

Furgalille lisättiin vielä maanantaina pari uutta murhasyytettä. Viranomaisten mukaan hän olisi syyllistynyt murhien suunnitteluun toimiessaan vielä liikemiehenä 2004–2005.

Putinille Habarovskin protesti on luultavasti tullut suurena yllätyksenä. Päänsärky on varmaa, sillä Kreml luovii koronaviruspandemian aiheuttamien tulonmenetysten ja tyytymättömyyden ristiaallokossa.

Habarovskin kaupungin viranomaisten mukaan lauantain mielenosoitukseen osallistui 6 500 ihmistä. Yksi paikallismedia arvioi väkimääräksi 20 000, mutta muut uutislähteet ja aktivistit puhuivat 50 000 osallistujasta. Joka tapauksessa ihmispaljous on uutiskuvienkin perusteella vaikuttava.

– Antakaa meille Furgalimme takaisin. Tämä on meidän valintamme, sanoi paikallinen liikenainen Viktoria uutistoimisto Reutersille.

Putinin nimittämä ei suostu lähtemään

Putin yritti viime viikolla vaientaa tyytymättömyyden nimittämällä uuden virkaatekevän kuvernöörin, mutta moni protestoijista piti ratkaisua loukkauksena. Degtjarjov, 39, ei ole kotoisin Habarovskista. Hän on vedonnut siihen, että Furgalin pidätyksen jälkeen on kasaantuut paljon tekemättömiä töitä.

– Niille, jotka huutavat "Degtjarjov, lähde!", en lähde. Työtä on tehtävänä, ymmärrättekö?

– Jos minä lähden, joku muu tulee, Degtjarjov sanoi instagramiin ladatulla videolla.

Maanantaina Degtjarjov kertoi mielenosoittajilta takavarikoidun kirves ja veitsiä. Uutissivusto Newsru.comin siteeraama lausunto saattaa kertoa valmistelujen alkamisesta protestien tukahduttamiseksi.

Fakta Mikä Habarovsk? Habarovskin aluepiiri (venäjäksi Habarovskii krai) rajoittuu etelässä Kiinaan sekä idässä Ohotanmereen ja Japaninmereen. Habarovskin aluepiiri on Venäjän neljänneksi suurin pinta-alaltaan, mutta asukkaita sillä on vain 1,3 miljoonaa. Karkeasti puolet väestöstä asuu pääkaupunki Habarovskissa, joka on Venäjän Kaukoidän suurin keskus niukasti Vladivostokin kaupunkia suurempana. Habarovskin aluepiiri on yksi Venäjän federaation subjekteista eli hallinnollisista alueista, joita on 83. Venäjä itse laskee mukaan lisäksi Ukrainalta 2014 anastetut Krimin ja Sevastopolin.

